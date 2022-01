Waarom het slim is om je eieren in te prikken voordat je ze kookt

Een minuscuul gaatje in een eierschaal prikken heeft meerdere voordelen. Doordat er lucht uit het ei kan ontsnappen, zullen de eiwitten gelijkmatiger kunnen stollen. Hierdoor zal je hardgekookte ei mooi rond stollen en krijgt je eitje geen platte onderkant.

Daarnaast zal je ei ook minder snel barsten. Hoe zit dat? Een niet-ingeprikt ei zit vol lucht. Deze lucht gaat door de warmte van je kookwater uitzetten, waardoor de warme, uitgezette lucht wil ontsnappen. Gevolg: je eierschaal barst. Een gebarsten ei is natuurlijk geen ramp als je bijvoorbeeld eiersalade wilde maken, maar is minder ideaal wanneer je bijvoorbeeld paaseieren wil beschilderen of broodsoldaatjes wil serveren.

Tot slot zou het inprikken van je eieren ervoor zorgen dat je eieren makkelijker te pellen zijn. Fijn!

Eieren inprikken: zo doe je dat

Voor het inprikken van eieren bestaan er speciaal daarvoor ontworpen eierprikkers. Die zijn extra handig, want je plaatst de eieren in een soort houder met daarin het naaldje. Jezelf in de vingers prikken wordt met deze tool vrijwel onmogelijk.

Toch hoef je heus niet altijd niet zo’n fancy gadget aan te schaffen om je eieren in te prikken. Je kunt ook prima een naald, punaise of veiligheidsspeld gebruiken.