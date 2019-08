Recept van de dag: gebakken rijst met ei

Beetje kruiden erdoor, gebakken uitje en je wilt niets anders meer. Grappig hè, toen we het allemaal nog zelf deden kwamen we niet verder dan rijstebrij, en met behulp van die prachtige Indische keuken eet de Nederlander nu met het grootste gemak nasi. Weet je wat lekker is, ik zal het nooit vergeten, nasi voor je ontbijt. In Yogyakarta.

Nodig voor vier personen:

•500 gr gekookte rijst

•2 eetl fijngesneden gemberwortel

•4 teentjes knoflook, heel fijn gesneden

•3 groene chilipepers, zonder zaadjes, fijn gesneden

•4 eieren

•2 uien, gesnipperd

•2 theel chilipoeder

•verse koriander, fijn gesneden

•scheut olie om mee te bakken

Bereiden:

Voor nu, gebakken rijst met ei, niet uit Indonesië maar uit India. Fruit de uien en de groene chilipepers totdat de ui lichtbruin ziet. Voeg gember en knoflook toe en roerbak even mee. Breek eieren, doe erbij. Goed mengen met de kruiden. Voeg de gekookte rijst, zout en nog een beetje chilipoeder toe en meng goed. Roerbak stevig. Tot alles los en korrelig is. Serveer met ingelegde komkommer en fijngehakte koriander.

Eet op je balkon, in je tuin, in iedere geval buiten en waan je op een ander werelddeel. Overigens vertelt Mirjam Letsch in Streetfood India dat dit het favoriete gerecht van buitenlanders in India is. En voor de kinderen daar is het een traktatie. Voor ons ook!