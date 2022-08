Dit zou de meest veilige plek zijn in het vliegtuig, maar is dat écht zo?

Om eerlijk te zijn sta ik nooit zo stil bij ’de veiligste stoel’ aan boord van een vliegtuig. Wel zit ik graag voorin aan het gangpad, zodat ik als laatste aan boord kan, maar het vliegtuig ook snel kan verlaten.

Toch staan sommige reizigers hier wel bij stil. Eén collega wist bovendien zeker waar je aan boord ’het beste af’ bent bij een ongeval: naast de vleugel, in het midden. Maar is hiervoor bewijs?

Er is de afgelopen tien jaar op allerlei manieren onderzoek gedaan naar de veiligste plek aan boord, als het misgaat; zowel statistisch als praktisch onderzoek.

Gecontroleerde crash

In 2012 liet een groep wetenschappers en piloten uit de VS en Groot-Brittannië hiervoor zelfs speciaal een oude Boeing 727 – op afstand bestuurd nadat de piloten per parachute het toestel hadden verlaten – neerstorten in de woestijn van Mexico! Er werd destijds een spannende documentaire over gemaakt.

Het toestel was voorzien van crash-test-poppen, handbagage, genummerde stoelen zodat men wist waar eventuele weggeslingerde passagiers hadden gezeten, evenals camera’s. Tijdens de proef simuleerde de onderzoekers een noodlanding. Hierbij werd de complete cockpit werd weggerukt, inclusief een aantal stoelen voorin, die honderden meters de lucht in vlogen.

Cockpit weg

De ’passagiers’ achterin werden weliswaar vreselijk door elkaar geslingerd, maar het bleef waarschijnlijk bij hoofdletsel, vooral bij het niet dragen van de veiligheidsgordel, stelden de onderzoekers vast.

Deze bevindingen komen redelijk overeen met het onderzoek van Time Magazine naar de veiligste plek aan boord. Hiervoor werden vliegtuigongevallen onder de loep genomen met zowel dodelijke slachtoffers als overlevenden. Uit de analyse bleek dat als je een toestel in drieën verdeelt, de mensen achterin in 33 procent van de gevallen het niet overleefden. Voor het middelste deel gold een sterfpercentage van 39 procent en voorin 38 procent.

Achterin dan?

Ook de rijen werden onderzocht: voor de middelste stoelen achterin het vliegtuig was het sterftecijfer 28 procent. De slechtste stoelen bevonden zich aan het gangpad in het middelste deel (44%). Er zijn ook wetenschappers die stellen dat een stoel bij de nooduitgang je kansen vergroot, maar elk ongeval is weer anders, en meestal te wijten aan meerdere onbekende factoren. Maar strikt genomen is het dus een fabel dat je in het midden, bij de vleugel van een vliegtuig het veiligst zit. Je zou achterin nét iets beter zitten.

Feit blijft dat vliegen een van de veiligste manieren van vervoer is. Áls het een keer onverhoopt misgaat, dan hoop ik zelf vooral op een engeltje op mijn schouder.