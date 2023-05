Meten is weten: zo (vaak) zou je je huisdier moeten wegen

Ik heb al een keer een column geschreven over de 10% drink-regel; als jouw huisdier richting de 10% van zijn of haar lichaamsgewicht per dag drinkt, is het verstandig om bij je dierenarts langs te gaan.

Heel veel kwalen zoals ontstekingen, hormoonafwijkingen, tumoren en orgaanfalen beginnen vaak met meer water drinken. 10% van je lichaamsgewicht drink je niet per dag voor de lol. Dat zou voor mij 9 liter per dag drinken zijn!

Om te weten hoeveel jouw huisdier ten opzichte van zijn gewicht drinkt, moet je dus zijn gewicht weten. Dit is ook een hele goede vinger aan de pols wat betreft de gezondheid van jouw huisdier(en).

Onbedoeld afvallen is bij veel ziektes en aandoeningen vaak één van de eerste symptomen. Als je hier als baasje goed op let, zal een probleem of ziekte eerder worden ontdekt waardoor het vaak beter is te behandelen en/of je dier minder ziek wordt. Dit geldt voor honden, katten, konijnen, knaagdieren, vogels en waarschijnlijk ook vissen, hoewel dit lastig is te meten.

Bij de wat grotere dieren is het het makkelijkst om eerst zonder en daarna mét hen in je armen op de weegschaal te staan en het verschil te noteren. Een digitale weegschaal met één getal achter de komma is voor de meeste hondjes, katten en konijnen nauwkeurig genoeg.

Kleinere dieren kan je beter met een digitale keukenweegschaal wegen en de grotere honden mag je altijd even wegen bij je dierenarts of in een dierenspeciaalzaak. Vergeet niet om ze daarna wat lekkers te geven, dat maakt het wegen (of zelfs het dierenartsbezoek, dank alvast namens mijn collega’s!) een feestje voor dier en baas.

Doe dit bijvoorbeeld eens per twee weken, altijd op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag (net voor of juist net na het eten). Is jouw dier niet te zwaar en krijgt hij een redelijk vaste hoeveelheid voeding en beweging, dan is (onbedoeld) afvallen een reden om je dier even goed na te laten kijken, zeker als het gewichtsverlies richting de 10% gaat. Dat is voor een kleine hond of kat slechts een paar honderd gram, maar ten opzichte van het gewicht is dat heel veel.

Dieren kunnen trouwens ondanks dat ze eten, verhongeren. Als het voedsel niet wordt opgenomen of er heel veel energie wordt verbruikt of verloren gaat, teert zo’n dier in en heeft het medische zorg nodig. Meten is weten en jij als baasje bent degene die jouw huisdier het beste kent, dus houd die vinger aan de pols!

