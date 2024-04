Die andere nieuwjaarstraditie: zo maak je de lekkerste appelbeignets

Met oudjaar voor de deur komen er behalve oliebollen ook appelbeignets op tafel. We duiken in de wereld van deze lekkernij. Cees Holtkamp, inmiddels met pensioen als banketbakker, geeft tips over hoe je de appelbeignets het beste kunt bakken.

© michael van emde boas Een laagje kaneelsuiker maakt de appelbeignets af.