Ringen, vissen, boksballen: anno 2021 kun je het zo gek niet bedenken of een hotelkamer heeft ’t

’Richtte een hotel zich vroeger op zowel de familie als de zakenman, nu kiest het meer voor een bepaald profiel en een bepaald thema”, aldus hospitality-expert Vincent van Dijk. „Met een dj-set laten ze zien dat ze zich richten op jongere gasten die wel van een feestje houden. Door een butlerservice aan te bieden, tonen ze dat ze meevoelen met de zakenman met weinig tijd.”

Dat levert leuke extraatjes op, maar die moeten wel bij de identiteit van het hotel passen. Eenmaal die weg ingeslagen moet je blijven vernieuwen, vindt Van Dijk. „Dat je in het nieuwe Hard Rock in Amsterdam je favoriete plaatjes kunt opzetten, past goed bij een hotel dat muziek als thema heeft. Let wel: vaak zijn de gadgets niet meer dan een trucje en wordt het al snel uitgekauwd. De eerste keer een wandelende tak aangeboden krijgen is leuk, maar als je dat al jaren op sociale media hebt gezien, is de grap eraf. Als hotel moet je steeds weer iets nieuws verzinnen, maar daarvoor is creativiteit nodig.”

Zintuigen

Daarbij is het zaak dat alle zintuigen worden bediend. „Zaken als muziek, geur, frisse lucht en verlichting worden steeds belangrijker. Er zijn hotels met zeep-sommeliers waarbij de gast kan uitkiezen welke geur of welk merk zeep hij gebruikt.”

„Het gaat om een combinatie van veel verschillende dingen. Een bed dat je omhoog kunt zetten als je naar een film wilt kijken, een lampje onder het bed dat automatisch aanspringt als je ’s nachts naar het toilet gaat... Het liefst dingen die de gast thuis niet heeft, want dat zorgt voor een bijzondere beleving.”

De coronaperiode draagt daar zeker aan bij; door de restricties brengen gasten immers veel meer tijd op de hotelkamer door. „Steeds vaker wordt een kamer geboekt om even te vluchten. Dan willen mensen er echt even uit zijn, dus kiezen ze voor een fijn hotel waarbij het niet erg is om veel tijd op de kamer door te brengen. Dat betekent een mooie inrichting en fijne faciliteiten waarbij je ook lekker op de kamer kunt dineren en ontbijten. Een hotelkamer moet een cadeautje zijn dat je langzaam uitpakt.”

Enkel een bed is anno 2021 niet meer voldoende; beleving en ervaring moeten er zijn. Televisiekijken of een spelletje spelen kan thuis immers ook. „Steeds meer mensen boeken een hotel niet voor een bed en douche, maar omdat het een bestemming op zich is. Een totaalpakket van een aantrekkelijke rooftopbar, een wellnesscenter, een geheime cocktailbar, een bijzonder restaurant.”

Theater

„Een hotel is vergelijkbaar met een theater. Je wilt dat de gast even uit zijn eigen wereld wordt getrokken en totaal ergens anders belandt. Kleine dingen spelen een rol. De muziek in de lift, een bijzondere geur, een cadeautje, de opmerking van een medewerker.”

„Hoe mooi de kamer ook is, hoe fijn de details ook zijn, het draait altijd om de hotelmedewerkers. Zij bepalen de sfeer en de kwaliteit. Zij kunnen aanvoelen waar de gast behoefte aan heeft, nog voordat de gast dat zelf ontdekt. Deze empathische kwaliteiten zijn zo belangrijk dat daar geen gadget tegenop kan”, aldus kenner Van Dijk.

Wat er allemaal dan zo is? We zetten een en ander op een rijtje!

Lekker actief

Ring, ring

In Zoku Amsterdam kun je de spieren trainen! In de kamers hangen namelijk ringen (zie foto boven), waardoor je in een ouderwets vogelnestje kunt manoeuvreren. Gasten die langere tijd in de Zoku Loft logeren, kunnen hun ruimte personaliseren met 7 à 9 kunstwerken uit de Art Swap: verschillende stijlen graphics die in lijsten kunnen worden geplaatst.

Run, baby, run

Hardlopen kan altijd, maar bij hotel De Wittenberg in Amsterdam staat er een hotelmanager paraat die een rondje met je meerent!

Boks

Even agressie afreageren in het Double Tree Hilton Amsterdam.

Moet je van wat agressie of frustratie af? In het Double Tree Hilton Amsterdam kun je op je hotelkamer een bokspaal laten plaatsen. Een spinningfiets kan overigens ook.

Bowlen

Sporthotel HUP in Mierlo heeft onder meer tafeltennistafels en bowlingbaantjes op hun kamers.

Een bowlingbaantje, sjoelbak, complete ballenbak of tafeltennistafel in de kamer? Die vind je in de toepasselijk geheten fun room in het sporthotel HUP in Mierlo (Br.). Dit hotel staat sowieso helemaal in het teken van sporten, met onder meer een indoor sport- en voetbalhal, maar eenmaal in de fun room is er dus ook van alles te beleven zonder dat je je kamer af hoeft.

Skaten maar

Skaters onder ons kunnen in The Green Elephant Hostels in Maastricht hun eigen skateboard huren. Het is vast niet de bedoeling daar in de kamer gebruik van te maken, maar dat kan dan wel weer in het Amstel Botel in Amsterdam: in de kamer met de karakteristieke vorm van de letter B ligt een heuse halfpipe.

Lage dunk

Fervent basketballer? In het Amsterdamse Max Brown kun je dunken vanuit je bed: elke kamer beschikt over een minibasketbalnet met een customized (zachte) basketbal. Muziekje aan van de ook aanwezige Crosley-platenspeler, inclusief platen, en spelen maar!

Entertainment

Dj-booth

We missen allemaal de feestjes en festivals. In het Amsterdamse Hard Rock Hotel Amsterdam American kom je dichterbij dan ooit: daar kun je een suite boeken met je eigen dj-booth! Meer van de gitaarklanken? Je kunt ook een Fender-gitaar huren op de kamer.

Bioscoop

Het Amsterdamse Lloyd Hotel heeft twee 5-sterrenkamers tot een bioscoop omgetoverd: de muziekkamer, met het grootste hotelbed ter wereld, en The Office, de grootste kamer vol authentieke details. Met popcorn, een beamer en een scherm. Er is keuze uit een film uit het Cinetree-aanbod of je sluit zelf je laptop aan.

At your service

In hotel TwentySeven in Amsterdam zal het je dankzij een butler aan niets ontbreken.

Badderen in geitenmelk? Een drone om Amsterdam van bovenaf te filmen? Een dj voor een feestje? Zomaar wat verzoeken die de butlerservice van het Amsterdamse hotel TwentySeven ooit kreeg en uitvoerde. De butlers zorgen er ook voor dat de koffers worden uitgepakt en de kleding wordt gestreken. Bij de Imperial Terrace Suite staat er zelfs dag en nacht een butler klaar, met de klassieke uitstraling zoals we die van films kennen. Veel luxer wordt het niet.

Kraak de code

In hotel De ReeHorst in Ede moet je hard werken om in je kamer te komen. Althans, in de zogeheten secret room die in sommige van hun jacuzzi-suites zitten. Gasten moeten een code in de suite kraken om de deur naar de Secret Room te kunnen openen. Als de code klopt, gaat de schuifdeur open. Elke jacuzzi-kamer en dus ook secret room heeft een eigen thema. Zoals de Ibiza Suite met een ministrandje en loungehoekje en de Millionaire Suite kent een verborgen deur naar een eigen Business Class Private Jet.

Flora & Fauna

Vis en tak

Niet alle hotels accepteren huisdieren op de kamers. Townhouse Designhotel Maastricht biedt echter de mogelijkheid aan een huisdier op de kamer bij te boeken. Goed, geen viervoeter, maar een vissenkom met een rondzwemmende vis Blub biedt ook al wat reuring.

Hotel Kaboom, ook in Maastricht, kiest voor wandelende takken. De familie K. Boom is per nacht te huur, of anders te bewonderen in hun huis bij de receptie.

Anti-snurkplant

Echte planten zijn sowieso al ver te zoeken in menig hotelkamer (al worden ze steeds populairder, merken we), maar de Haagse The Collector heeft op elke kamer een heuse ananasplant. Deze plant staat te boek als de anti-snurk: waar de meeste planten overdag zuurstof afgeven, geeft de ananasplant juist gedurende de nacht zuurstof en een enzym af dat de lucht zuivert tijdens het slapen. Leuk weetje: de ananas was in de gouden eeuw het symbool van de gastvrijheid. Je kon zelfs een ananas huren. Welgestelde mensen nodigden gasten uit om de ananas te bewonderen. De vrucht werd op een schaal geplaatst, niet voor consumptie, maar om naar te kijken. Er werden tijdens zo'n avond de wildste reisverhalen verteld, wel of niet zelf beleefd, om maar te laten zien hoe avontuurlijk en rijk ze waren.