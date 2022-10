Bang in het donker? Dat kan hierdoor komen

Bang zijn in (of voor) het donker is als het ware een ’voorbereide angst’, zegt Martin Antony, hoogleraar psychologie aan de Metropolitan Universiteit van Toronto. Het is iets heel natuurlijks, iets wat wij mensen van nature hebben. Bang zijn in het donker is een soort natuurlijke angst die mensen duizenden jaren geleden hebben ontwikkeld omdat potentieel gevaar (zoals gevaarlijke roofdieren) in het donker niet of moeilijker te signaleren is. „In het donker zijn we vatbaarder voor gevaar”, stelt Anthony op de website van HuffPost.

Kinderen

De Amerikaanse Krystal Lewis klinisch psycholoog voegt daaraan toe dat angst voor het donker een normaal onderdeel is van de ontwikkeling van kinderen. „Veel kinderen zijn bang in het donker”, zegt zij. Veel kleintjes ontgroeien deze angst wel naarmate ze ouder worden.

Onbekend

Angst voor het donker hangt vaak samen met angst voor het onbekende. Antony: „De meeste dingen die ons een ongemakkelijk gevoel geven, zijn dingen die onvoorspelbaar zijn of waar we geen controle op hebben. Als het op donkerte aankomt, dan is er ook sprake van een soort onzekerheid. We kunnen immers niet goed zien welke ervaren er zouden kunnen schuilen.”

Volgens Antony is iemand die bang is in het donker bang voor de onzekerheid die duisternis met zich meebrengt.

Nare gebeurtenissen

Mensen die bang zijn in het donker kunnen deze angst bovendien hebben ontwikkeld omdat ze ooit iets naars hebben meegemaakt in de duisternis. „Bang zijn in het donker kan een onderdeel zijn van een posttraumatische stressstoornis die verband houdt met een negatief incident”, zegt Antony. „Als dit het geval is, is het een goed idee om professionele hulp te zoeken.”

Het is ook goed om hulp in te schakelen als je zo bang bent voor het donker dat het je dagelijkse leven ernstig beïnvloedt.

Bekijk ook: Confronteer je angst

Bekijk ook: Waarom mensen doodsbang zijn voor poppen