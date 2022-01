Dit mag nooit weg: spiegel uit de oorlog

Sandra Grootenboer heeft een prachtige spiegel. „Hij is niet van mij, maar van een Joodse familie die in de oorlog is weggevoerd. Zij woonden tegenover het ouderlijk huis van mijn moeder in Betondorp in Amsterdam. Zij gaven de spiegel aan mijn opa in bewaring.”

Er keerde nooit iemand terug om de spiegel op te eisen. Die stond bij Sandra’s grootouders in huis en later in een opslag. Sinds een jaar of vijf staat hij bij haar. „We hebben altijd het gevoel gehad dat hij terug moet naar de familie.”

Joods Archief

Sandra ging op zoek. Haar moeder wist dat het huisnummer 75 of 77 moet zijn geweest. „Via het Joods Archief vond ik namen. Tot mijn schrik las ik dat de familie van nummer 75 niet was teruggekeerd; een hele stamboom stopte na 1942. Dat raakte me diep.”

Sandra zocht verder naar nummer 77 en vond via veel speuren een achterkleindochter. „Het was een warm gesprek. Maar de spiegel was niet van hen geweest. Ze zei me dat ik het verhaal van de spiegel moest delen en er met veel liefde voor moest zorgen.”

De spiegel moet van de familie van nummer 75 zijn geweest. Sandra: „Familie Nathan Brander, ik verzorg hem inderdaad met liefde en zal het verhaal aan mijn kinderen doorgeven. Hij is inmiddels fraai gerestaureerd en er staat, als eerbetoon en respect, een menora met kaarsen voor. Jullie mogen niet worden vergeten.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl