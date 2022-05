Lifehack: garnalen pellen zonder al te veel gedoe

Kleine (Hollandse) garnaaltjes

Van die kleine, Hollandse garnaaltjes zijn lekker in salades of in de beurre blanc. De garnaaltjes pellen is misschien wel even een klusje, maar zorg er vooral voor dat je de juiste methode hanteert. Wat is de juiste manier dan?

Neem met twee vingers de garnaal bij z’n kopje en met twee vingers van je andere hand het lijfje. Druk nu zachtjes met alle vingers. Draai de garnaal een kwartslag ter hoogte van de derde schub zodat de schaal loskomt. Haal de schaal nu van het lijfje en haal er als laatste ook het kopje vanaf (dit kun je bijvoorbeeld bewaren om er bouillon van te trekken).

Grote garnalen (zoals gamba’s)

Ook hier geldt weer: moeilijk is het allemaal niet! Zorg gewoon dat je even de juiste techniek beet hebt, die gaat als volgt:

Draai de kop een kwartslag en maak deze volledig los. De losgemaakte hoofdjes kun je apart bewaren om later visbouillon van te trekken. Vervolgens kun je de schaal er heel makkelijk afhalen. Begin bij de buikzijde en pel van de romp naar de staart. Krijg je ’t laatste uiteinde er moeilijk af? Druk er dan met twee vingers op. Ook de schaal kun je bewaren voor bouillon.

Tot slot moet je bij grote garnalen ook nog even het darmkanaal verwijderen. Maak daarvoor voorzichtig een sneetje met een mes en haal het darmpje eruit. Gooi dit weg.

Vervolgens kun je de garnalen gebruiken om te bakken in wat knoflookboter, of in Thaise gebakken rijst, of in Thaise tom yam soep,… Óf gewoon zoals jij ze ’t allerlekkerst vindt.