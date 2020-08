Maak van de kinderkamer een gezellige beestenboel

Hoofdfoto: Safari behang van www.wallmur.com, stay wild wandlamp van www.oohmylight.com en dekbedovertrek www.crateandbarrel.com

Beestenboel

De kinderkamer is vaak niet heel groot en daarom is dit wandvullende dierenrijk behang van www.wallmur.com zo geschikt om de kamer groter te doen laten lijken en een speelse safari-sfeer te creëren. Combineer met een stoeltje waar een peuter niet van af kan vallen zoals de Elephant chair en het bijpassende ‘afgeronde’ tafeltje zodat ze zich niet kunnen stoten van www.eo.dk Zo hou je de kinderen aan het spelen op een veilige manier.

Behang van www.wallmur.com en kinderstoeltje Elephant van www.eo.dk

Koken met je kind

Je kind op jonge leeftijd al bewust maken met wat gezond en lekker eten is, is een belangrijke trend onder jonge ouders. Maar laat ze het vooral zelf doen en ontdekken. Thuis kan je kleuter in een mini keukentje Little Dutch van www.babypark.nl mee ‘werken’ om iets lekkers te kokkerellen samen en het houten theeserviesje van www.betonstudios.com is zo cool dat het ook op de grote designtafel in huis decoratief staat.

Mini keukentje van Little Dutch via www.babypark.nl en houten theeserviesje van www.betonstudios.com

Lekker slapen met je knuffel

Voor in de babykamer is goede raamdecoratie belangrijk. Vooral overdag tijdens het middagslaapje zijn deze Duette Shades handig en lichtgewicht om snel even naar beneden te doen. Het rustgevende effect van pastelblauw werkt meteen en geeft de witte babykamer meteen een sfeervol kleurtje. Natuurlijk zijn er ook roze Duette Shades van www.luxaflex.com voor de meisjes.

Zacht knuffeltje Cordy Roy Dino van www.jellycat.com en duette shades van www.luxaflex.com

Safari chic voor kinderen

Dit bamboe lounge kinderbed van Childhome is een enorme sfeermaker maar ook echt handig omdat je er een klamboe overheen kunt hangen in de zomer en in de winter bijvoorbeeld een led-lichtsnoer als extra lichtpuntje. Voor kinderen zijn kleine lampjes altijd fijn om ‘aan te kunnen laten’ tijdens het slapen. De Koala wandlamp van www.oohmylight.com heeft een lieve uitstraling alsof het beertje over je waakt. Je kunt er als ouder ook een avontuurlijk verhaal omheen bedenken en dit aan je kind vertellen voor het slapen gaan. De koalabeer verhaaltjes vergeten ze vervolgens nooit meer.

Bamboe lounge kinderbed van Childhome via www.fonq.nl en houten wandlamp Koala van www.oohmylight.com