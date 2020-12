Lezersreacties: de Sinterklaassurprise komt er ook dit jaar gewoon

Sinterklaassurprises lijken populairder dan ooit. Dank voor de vele reacties en foto’s van uw creaties!

Zo stuurde Maya Leermakers ons foto’s van een prachtige zelfgemaakte kattenfamilie. „Ik maak samen met mijn kleinzoon elk jaar een surprise voor school. Ik probeer er altijd iets moois van te maken.” Nou, dat is gelukt! Ook Liesbeth Bruggemans-Driessen liet zien hoe creatief ze is. Zij maakte voor haar moeder die van bridge houdt, een prachtige hoge hoed van speelkaarten. Lucie Inia maakte onder meer van wasknijpers een heuse minipiano.

Angelique Vianen benadrukt dat het vaak moeders zijn die de surprises en gedichten voor hun kinderen op school vervaardigen. „Thuis doen we het zonder rijm en houden we de surprises simpel. Het gaat om de gezelligheid!” Zelfs in het buitenland knutselt men erop los, schrijft Bas van Nunen. „Wij vertrokken in 2007 naar Australië, maar doen elk jaar surprises. De mooiste creaties komen voorbij! Een papier-maché walvis van 1,5 meter of een houten iPhone (formaat kleine tafel). Australiërs vinden het geweldig.”

Ellen Menger: In onze familie zijn de surprises altijd belangrijker geweest dan het cadeau. Mijn man (gepensioneerd) maakt prachtige surprises en helpt onze kleinzoon. Ik help met dichten. Dit jaar wordt het een replica van schoonzoons Amerikaanse auto. Sinterklaas vieren we bij de schoonfamilie, wij pakken uit met Kerstmis. Zo is het mooi verdeeld.

Carin van de Ploeg: Onze kinderen (14 en 15 jaar) maakten op de basisschool vanaf groep 5 surprises en dat vonden ze zó leuk dat we sinds vorig jaar thuis ook weer surprises maken. Nu is iedereen hier druk bezig voor pakjesavond. De cadeautjes zijn gekocht, deuren zitten op slot en iedereen zoekt plakband en schaar.

Marja Dantzig: Wij maken nog surprises. Een gedicht hoort daar zeker bij. De voorpret is ook erg leuk en je moet je hersens weer eens goed aan het werk zetten. We vieren dit met ander stel. Het kan ook nog op 1,5 meter!

Thijs en Henny Brugma: Onze buurman heeft voor zijn twee dochters bij de nepschoorsteen voetafdrukken van Pieten en hoefijzers van het paard op de grond achtergelaten. De meisjes, 6 en 8, moesten erg lachten om deze gebeurtenis. Geen surprise, maar een hilarisch bedenksel.

