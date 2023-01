Goed om te weten: deze verse kruiden kun je beter niet verwarmen tijdens het koken

gaan verschillende theorieën en verhalen over verse kruiden verwarmen of niet. Elk land heeft zijn eigen ongeschreven regels en waar men in Italië verse basilicum in de meeste families enkel ‘rauw’ eet, wokt men het in Israël alsof het bladspinazie is.

Voor de ‘basisregel’ moeten we de algemeenheid dus opzoeken. Hebben we het in dit geval over verse kruiden, dan gaat het over verse groene kruiden als dille, bieslook, tijm, basilicum, koriander, rozemarijn en salie.

Kruiden met harde bladeren

In de wereld van verse kruiden kun je onderscheid maken tussen twee soorten: kruiden met harde en zachte blaadjes. Kruiden met harde bladeren zoals tijm, laurier, salie en rozemarijn hebben tijd en warmte nodig om hun smaak af te geven.

Het duurt langer voor de etherische oliën uit de bladeren vrijkomen en dus langer tot er smaak vrijkomt. Hierom mag je deze verse kruiden verwarmen tijdens het kokkerellen.

Kruiden met zachte bladeren

Naast de harde bladeren zijn er nog kruiden met zachte bladeren. Hieronder scharen we de peterselie, bieslook, koriander, dille, basilicum en dragon. Deze kruiden geven – doordat de bladeren zo zacht zijn – erg snel hun smaak af. Dat merk je alleen al aan hoe sterk de geur van deze kruiden is.

Je kunt deze kruiden daarom het beste aan het einde van het kookproces toevoegen of vlak voor het eten. Verwarm je deze kruiden te lang, dan verliezen ze hun smaak en dat is zonde.

Droge kruiden verwarmen

Wil je een Italiaanse stoof maken en wil je daar basilicum aan toevoegen? Kies dan voor gedroogde basilicum. Wil je iets vers toevoegen en verwarmen, ga dan eerst na of dat handig is. Is dat niet het geval? Ga dan voor een alternatief aan droge kruiden.

Let wel op: gedroogde kruiden zijn door het drogen een stuk sterker van smaak. Staat in je receptuur een aantal vermeld, begin dan met de helft daarvan en blijf proeven en toevoegen. Zo weet je zeker dat je ragù alla Bolognese geen ragù al Basilico wordt.