Onderzoek: ’nieuwe’ tafelmanieren dankzij corona

Doordat in menig huiskamer de eettafel is omgetoverd tot bureau, komt het vaker voor dat er met een bordje op schoot op de bank gegeten wordt. Bovendien lunchen mensen sinds de coronacrisis veel achter hun computer en vaak alleen, zo blijkt uit een Brits onderzoek.

Bijna de helft van de Britten (48 procent) eet hun avondeten op de bank. 41 procent daarvan nuttigt zelfs élke maaltijd voor de tv. De helft van de ondervraagden eet ’s avonds regelmatig alleen in plaats van met het gezin. Voor 11 procent is het zelfs langer dan een maand geleden dat er gezellig met het huishouden gegeten is.

Combinaties

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 13 procent in de lockdown meer is gaan experimenteren met eten en bijzondere combinaties is gaan uitproberen. Avocado met melk en suiker, burgers in milkshake en humus met chocolade werden genoemd als nieuwe combinaties. Ook waagden de Britten zich aan vanille-ijs met ketchup en augurken met pindakaas.

Bestek

Ook in Groot-Brittannië kunnen ze niet wachten tot de restaurants weer open gaan. Opvallend is dat iets meer dan een kwart van de Britten thuis al zo lang niet meer met bestek heeft gegeten dat ze verwachten in restaurants te zullen vergeten netjes met mes en vork te eten.

Ruim de helft (54 procent) is het inmiddels zo gewend om thuis met de telefoon aan tafel te zitten, dat ze ervan uitgaan de telefoon ook in restaurants erbij te houden.

Ook opvallend: 21 procent van de Britten verwacht in restaurants te gaan slurpen en smakken.