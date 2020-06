Oproep: Wat zijn uw vakantieplannen nu de maatregelen zijn versoepeld?

Na twee maanden binnenzitten en de ijdele hoop op een zonnige zomervakantie langzaam verdween, bleek de exitstrategie van Rutte toch goed nieuws te bevatten: op vakantie in eigen land, met de nodige maatregelen in achtgenomen, is toegestaan.

Ook stellen verschillende landen voorzichtig weer de grenzen op voor toeristen, hoewel het nog even zoeken is waar je kunt komen en vooral hoe je er kunt komen. Heeft u al nagedacht over een invulling voor de zomervakantie?

Voor de rubriek ’Check in’ in VRIJ Magazine, de zaterdagbijlage van De Telegraaf, zoeken we lezers die een korte anekdote willen delen over hun plannen voor de zomervakantie. Meedoen? Mail naar [email protected]