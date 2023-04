Zo geniet je ook buiten optimaal van je geraniums

Geraniums hebben het imago van een oubollige plant. Onzin, want met deze planten creëer je heel eenvoudig een kleurrijk paradijs in je tuin of op je balkon waar je de hele zomer van kunt genieten. Geraniums kunnen grote planten worden: in de zomer wel vier keer zo groot! En dat betekent weer veel kleur tot diep in het najaar.

Kleurrijk

Er zijn verschillende geraniums om balkon en terras mee op te fleuren. De meest bekende zijn de staande (Pelargonium zonale), de hangende (Pelargonium peltatum) en de Franse geranium (Pelargonium grandiflorum). De meest voorkomende kleuren zijn roze, wit, paars en rood. Het blad van geraniums geeft een licht citroenachtige geur.

Tips

- Welke pot je ook kiest, zorg ervoor dat-ie groot genoeg is. Met een hoogte van ongeveer 20 cm hebben de plantenwortels voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Een pot met een diameter van 15-18 cm is geschikt voor één geranium (potmaat 10-12).

- Gebruik bij voorkeur speciale grond voor balkon- en terrasplanten zoals geranium. Het zorgt voor een goede waterhuishouding, heeft een goede structuur, is luchtig en bevat vaak al voeding. De wortels kunnen zich zo optimaal ontwikkelen en dat resulteert in een gezonde en rijkbloeiende geranium.

- Zorg dat er een gat in de bodem van de bloempot zit zodat het teveel aan (giet)water kan wegvloeien. Vul de pot met een laagje hydrokorrels en daarboven komt de potgrond waarin je geranium plant. Als je zorgt dat de potgrond een paar centimeter onder rand blijft, dan overstroomt de pot niet bij het watergeven.

- Geef geraniums regelmatig water en plantenvoeding. Als de grond licht vochtig is, is het prima. Haal uitgebloeide bloemen weg zodat de plant snel nieuwe knoppen aanmaakt.

