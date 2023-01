Een gekleurd plafond is hip: zo kies je de juiste tint

Waarom is een plafond eigenlijk (bijna) altijd wit? Omdat dat voor licht en ruimte zorgt als er daglicht in een vertrek valt. Toch loont het de moeite om eens met kleur te spelen, want het plafond van een kleurtje voorzien geeft een knusse en geborgen sfeer, plus eenheid in een ruimte.

Vind je je plafond te hoog? Kies een donkerder tint. Verf hooguit één wand in die kleur, anders ligt het ’box-effect’ op de loer. Heb je een laag plafond, blijf dan verre van donkere tinten want daardoor gaat de ruimte heel klein aanvoelen. Dan is een mooie pastel of een fraaie zandkleur een beter idee.

Mix en match; verf het plafond en twee wanden in één tint, kies voor de derde een iets lichter palet en voor de vierde een behangetje.

Dat kan een verrassend ton sur ton totaalplaatje opleveren.

Bekijk ook: Deze kleur in de slaapkamer kan invloed hebben op je seksleven