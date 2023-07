Dagrecept: Romige risotto met spelt en bloemkool

Je kunt in de keuken best eens variëren door in plaats van rijst voor andere granen te kiezen. Neem bijvoorbeeld speltkorrels, een graansoort die al sinds 5000 voor Christus wordt verbouwd. Je kunt rijst en spelt ook combineren in een romige, nootachtige risotto met bloemkool, zoals Donna Hay doet in haar heerlijke boek One Pan Perfect (Spectrum).

Nodig voor 4 personen: - 60 ml olijfolie - 8 g salieblaadjes - 80 g amandelen gehakt) - 1 ui (gesnipperd) - 2 tenen knoflook, in plakjes - 125 ml droge witte wijn - 500 g bloemkoolroosjes (fijngesneden) - 320 g speltkorrels - 100 g arborio-rijst - 1½ liter hete kippen- of groentebouillon - 375 ml melk - 40 g parmezaan (geraspt) - zeezout en peper (molen) - 300 g roodschimmelkaas of brie (in dikke plakken) Bereiding Zet een grote, diepe pan op matig vuur. Schenk de helft van de olie erin en bak de salie en amandelen in 3-4 minuten krokant. Schep eruit en zet apart. Schenk de rest van de olie erbij, voeg de ui en knoflook toe en fruit, af en toe roerend, 4-5 minuten. Schenk de wijn erbij en laat 1 minuut koken. Roer dan de bloemkool, speltkorrels en rijst erdoor en bak al roerend 1-2 minuten. Draai het vuur matig laag en bak de granen; roer regelmatig. Schenk de bouillon er met steeds 250 ml tegelijk bij, en voeg de volgende 250 ml pas toe als alles is geabsorbeerd; laat 50-55 minuten koken en roer regelmatig. Schenk als de bouillon is opgenomen de melk erbij en roer tot de rijst romig is. Roer de parmezaan, zout en peper erdoor. Schep in kommen en leg de salie, kaas en amandelen erop.