Zo combinteert Inge (52) het leven in de binnenstad met het buitenleven

Deze zomer was natter dan menigeen zich kan herinneren. Met als voordeel dat het overal nog ontzettend groen is, zo ook het caravanpark waar we Inge van Draanen ontmoeten. Zij is moeder van twee volwassen kinderen en oma van kleinzoon James die hier regelmatig op bezoek komt.

Inge loopt ons tegemoet met hondje Mooks dat vrolijk om haar heen huppelt. „Hij is helaas blind; hij werd door een andere hond gegrepen toen hij nog een puppy was. Mooks was oorspronkelijk de hond van mijn zoon. Hij had hem genomen omdat hij dacht dat het zijn relatie zou redden. Helaas werkte dat niet en toen het beestje ook nog blind werd, heb ik me over hem ontfermd. Nu heb ik altijd een maatje die met me meegaat naar de caravan.”

Ideale combi

Inge vertelt dat ze voor de coronaperiode zo’n zeven keer per jaar richting Benidorm ging omdat haar ouders daar een vakantiewoning hebben. „Maar toen we niet meer mochten vliegen en ik met Mooks zat, ben ik op zoek gegaan naar een lekkere plek in Nederland. Met name voor de hond, maar ook omdat ik het buitenleven miste.”

„Ruim veertien jaar heb ik een volkstuin aan de rand van Amsterdam gehad. Die ging na mijn scheiding naar mijn ex, want ik zag het niet zitten om al het onderhoud in mijn eentje te doen. Maar ik miste het. Ik vind het ideaal om het stadsleven te combineren met de vrijheid die je op zo’n volkstuincomplex of camping voelt.” Inge kocht eerst een caravan op camping Geversduin in Castricum. Dicht bij haar ouders, maar helaas een hoop gedoe met op- en afbouw. „Ik had altijd hulp nodig en als ik heel eerlijk ben, kan ik me geen echte kampeerder noemen.”

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

„Met mijn toilettas naar het sanitairgebouw en dat ik voortdurend moest nadenken of ik nog genoeg water had, ging me tegenstaan. Ik kreeg een vaste staplaats aangeboden, maar daar mocht ik uiteindelijk geen hek voor de hond omheen zetten. Toen vond ik via Marktplaats deze plek in Wormer.”In eerste instantie keek ze naar een andere stacaravan, maar het toeval wilde dat deze ruime plek ook vrijkwam. Op Hemelvaartsdag was-ie van haar. „Dat eerste weekend heb ik me helemaal uit de naad gewerkt. Er lag zoveel troep! Langzaam maar zeker werd het steeds gezelliger.”

„Sindsdien zit ik hier elke vrijdag tot en met zondag. Ik verhuur in de zomermaanden mijn huis in de stad en zo betaal ik hier het stageld.”Haar huisje in het centrum van de hoofdstad telt slechts 35 vierkante meter, maar ze woont er fijn. „Ik heb alleen vrijwel geen uitzicht en de rust niet om op het dakterras te gaan zitten. Dat ligt op het zuiden en het wordt er al snel te heet.”

Inpakken en wegwezen

„Daarnaast ben ik een mens dat van ’mijn pyjama inpakken en wegwezen’ houdt. De vrijheid om ergens anders heen te kunnen, bevalt me prima. De combinatie met deze plek is zo lekker. Zo was het vroeger al toen ik nog op de Haarlemmerdijk woonde en in de weekenden met mijn kinderen naar de volkstuin ging. Nu doe ik hetzelfde, maar dan in Wormer.”

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Ruim 27 jaar werkt Inge drie dagen per week als gastouder voor kinderen die na school bij haar komen. „Tijdens de zomervakantie neem ik de oppaskinderen mee naar de camping. Toevallig heb ik voor komend weekend afgesproken dat de kinderen op zondag na vieren door hun ouders worden gebracht. Dan slapen ze gezellig in de stacaravan en hebben we meteen een vakantiegevoel. Ik heb nu vier kindjes die ik na school opvang en twee jongere kindjes die ook overdag bij me zijn. Maar omdat ze nu niet naar school hoeven, is het wel zo fijn om lekker de ruimte met ze te hebben.”

Inge vertelt dat ze nog drie weken vrij heeft en dan op single-vakantie naar Samos gaat. „Ik ben al eens eerder op zo’n reis naar Madrid geweest en dat vond ik heel prettig. Normaal gesproken regel en organiseer ik altijd alles, maar op zo’n reis kan ik lekker alles loslaten en overal achteraan hobbelen. Gaan we naar een museum? Prima, ik sluit gewoon aan en vind het heerlijk dat ik niet alles hoef te plannen.”

Op de vraag of zij er ook een vakantieliefde aan over hoopt te houden, antwoordt ze lachend dat dat niet de insteek is. „We zijn een groepje gelijkgestemde leeftijdgenoten, deze keer zijn we met vier mannen en vier vrouwen. Ik hoop dat we het gewoon gezellig met elkaar hebben, maar heb niet de illusie dat ik er een vriend aan overhoud. Ik maak eerder nieuwe vriendinnen, haha, dat gebeurde de vorige keer ook.”

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Meer privacy

Ondanks dat Inge heel sociaal is, vindt ze het fijn dat er op deze camping wat meer privacy is dan op haar vorige plek. „Die zat ook aan een doorgaande weg en er kwamen de hele dag mensen voorbij. Daardoor was er de hele tijd bezoek bij mijn caravan. Gezellig hoor, maar niet steeds. Hier maak ik met iedereen een praatje, maar we gaan niet bij elkaar op de koffie. Wel lekker.”

Inge vindt het vooral leuk om in Wormer met haar familie af te spreken. Inmiddels is die uitgebreid met een kleinzoon en een dochtertje van haar broer die ook bijna een jaar wordt. „Tot ons verdriet is mijn moeder een jaar geleden overleden. Zij heeft mijn nieuwe plek nooit gezien. In augustus zou ze jarig zijn en dat gaan we hier met z’n allen vieren.”

„Afgelopen Pasen waren we ook samen op de camping. Mijn vader heeft een nieuwe vriendin en dat is gelukkig allemaal gezellig.”

„Ik hoop dat we er een traditie van kunnen maken om op mooie dagen met z’n allen naar mijn stacaravan te komen. Plek zat en als het weer een beetje meezit, is het hier echt fantastisch!”