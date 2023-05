Voor niets maandenlang op reis? Dat kan! (en wel op deze manier)

Al meer dan een half jaar reis ik samen met mijn vriendin door Frankrijk, Spanje en Portugal. Ons budget? Niet meer dan een paar honderd euro per maand.

Omdat we al jaren de behoefte voelen om voor een langere periode in het buitenland te verblijven en in een voor ons andere cultuur te duiken, besluiten we alles achter te laten en zuidwaarts te trekken. Niet alleen om afstand te nemen van het soms stressvolle Nederland en de ’ratrace’, maar ook met de wens om vaardigheden op te doen die we voor de rest van ons leven kunnen gebruiken.

Het klinkt als een zorgeloos bestaan. Maar eerlijk is eerlijk: kort voor ons vertrek borrelt er toch aardig wat spanning op. Want zal het ons lukken om gedurende al die maanden onderdak te vinden? En wat als we ons helemaal niet thuis voelen op een bepaalde plek?

Plannen

Ons gestructureerde Nederlandse brein wil de complete reis al volledig plannen en dichttimmeren. Maar dat is helemaal niet mogelijk, blijkt al snel. Gelukkig maar...

Twee weken onderweg belanden we zomaar en bijna ongepland bij een gepensioneerd Brits stel dat al twintig jaar op een prachtig erf in een verlaten deel van de Franse streek Pays de la Loire woont. We mogen op hun zolder wonen en hebben daar een eigen badkamer, terwijl we dagelijks een paar uur helpen in hun prachtige groente- en fruittuin waarmee we met z’n allen zo goed als zelfvoorzienend kunnen leven.

Ochtendroutine op een Catalaanse dierenopvang: schapen voeren die níet bang voor je zijn.

De zorgen van de weken ervoor zijn in één klap verdwenen. Omdat we in een korte tijd een sterke band met onze hosts opbouwen, voelen we geen enkele druk om onze reis snel te vervolgen. Als het moet, kunnen we hier nog maanden blijven. Toch doen we dat niet. We kunnen namelijk niet wachten om Spanje in te gaan.

Als plannen die we al in Nederland zijn gemaakt niet helemaal goed uitpakken, arriveren we – opnieuw zo goed als ongepland – in het noordelijke Navarra waar we gaan werken in een ’casa rural’, een plattelandshotel, en helpen met het organiseren van schoolkampen waarbij Spaanse kinderen worden ondergedompeld in de Engelse taal.

Klik

We hebben direct een bijzondere klik met host Andy die ons meeneemt naar lokale cafés, wijnkelders en dorpsfeesten. Plekken die je als toerist niet snel ziet en zo krijgen we het echte Spanje te zien. In de vijf weken dat we samen zijn, ontstaat een sterke vriendschap die na ons vertrek nog verder wordt voortgezet.

Ook tijdens de rest van onze trip door Noord-Spanje komen we op prachtige plekken, ontmoeten we inspirerende mensen, doen we kennis op over zelfvoorzienend leven en het verzorgen van dieren en worden we vrienden met mensen van over de hele wereld.

Tientallen tevreden katten voeren in de groene provincie Lugo.

Tot we op een plek komen waar we ons niet veilig voelen. In het prachtige Andalusië besluiten we deel te nemen aan een kakelvers project, waarvan de eigenaren nog nooit eerder bezoekers of vrijwilligers hebben ontvangen. Daar blijkt het toch echt een kunst om in harmonie samen te leven en voor de juiste omstandigheden te zorgen. Plots wonen er te veel mensen samen in één huis, die allemaal eigen normen, waarden en ideeën hebben.

In de dagen die volgen zijn er veel confrontaties. Er is geen balans en iedereen leeft op gespannen voet met elkaar. Met als resultaat dat iedereen plots gevraagd wordt om te vertrekken.

Overspoeld

Simpele rijkdom: met andere vrijwilligers tafelen na een lange dag.

Daar staan we dan ineens, met onze kleine hatchback vol spullen en géén plek om ’s avonds te slapen. Gelukkig hebben we genoeg financiële middelen om een aantal dagen in een hotel te vertoeven, maar na het gedwongen vertrek volgt misschien wel het mooiste moment van onze reis.

Want als we een aantal goede vrienden vertellen over dat wat ons net is overkomen, worden we overspoeld met uitnodigingen. Diezelfde avond krijgen we van een voor ons volkomen onbekende man, die op dat moment gastheer is van een bevriend Brits stel van ons, toegang tot een comfortabele slaapkamer en douche in zijn eigen huis. Hij vertelt ons zelfs waar vers brood ligt, zodat we in alle rust kunnen ontbijten. En dat terwijl we helemaal niets voor hem hebben betekend.

Een dramatische en intense dag eindigt ineens prachtig. Zittend aan de Costa Tropical, waar we die avond de zon in de zee zien zakken, halen we rondom een kampvuur herinneringen van een paar maanden eerder op en delen we onze mooie avonturen. In de weken erna bezoeken we nog meer vrienden en vertoeven we zelfs een week in het huis van Andy, nabij Granada, waardoor we alle tijd hebben om die geweldige stad te ontdekken.

Met met Jacky, eigenaresse van een kattenopvang nabij Cadiz.

Dan blijkt ineens waar het echt om gaat in deze reis. Ja, we zien enorm veel van het prachtige Spanje en komen op inspirerende plekken terecht. En ja, we doen allerlei vaardigheden op waar we nog lang profijt van hebben. Maar centraal staan de vele relaties die we met allerlei bijzondere mensen hebben opgebouwd.

Want als het klikt met een gastheer en/of -vrouw waar je een lange periode verblijft, ontstaat er snel een duurzame vriendschap. Omdat je in veel gevallen redelijk intensief samenwoont, leer je elkaar echt kennen en waarderen. Je kunt niet anders dan open en eerlijk zijn tegenover elkaar en dat maakt het contact gelijkwaardig diepgaand.

Niet zo gek dus dat we binnenkort terugkeren naar twee plekken die we al hebben bezocht. Niet om weer lekker goedkoop vakantie vieren, maar om tijd met onze vrienden door te brengen. Dat hadden we ons voor deze reis eigenlijk niet kunnen voorstellen. We kunnen niet wachten.