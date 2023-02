Dagrecept: Kebab van aubergine en lamsgehakt

Deze aubergine-lamkebabs zijn van Sabrina Ghayour uit het boek Persiana Elke Dag (Good Cook). Verwarm de oven voor tot 200 graden. Laat de aubergines heel (met het steeltje) en snijd ze in de breedte op gelijke afstand 4 keer in, zonder ze door te snijden. Leg ze in een braadslede.

Voeg de rest van de ingrediënten, behalve de olijfolie, met wat zout en peper toe aan een kom en kneed goed door elkaar. Verdeel het gehaktmengsel in 8 porties, rol elke portie tot een bal en druk iets plat. Bestrijk het vruchtvlees van de aubergines met de olijfolie en schep een portie van het gehaktmengsel in elke inkeping, tot beide aubergines zijn gevuld. Steek een houten of metalen spies (26 cm) door het midden van de aubergines, van de onderkant tot de steel, zodat alles op zijn plek blijft en rooster 30 minuten in de oven.

Haal eruit en bestrijk de aubergines met het braadvocht. Keer om en bak nog 20 minuten, tot het vruchtvlees zacht is. Serveer met aardappeltjes of rijst.

Nodig voor 2 personen:

- 2 kleine of middelgrote aubergines

- 500 g lamsgehakt

- ½ tl zuiveringszout

- 4 bosuitjes (in dunne ringen)

- 30 g dille (fijngehakt)

- 4 el tomatenpuree

- 1 el knoflookgranulaat

- 1 tl kurkumapoeder

- 2 el olijfolie

- zeezoutvlokken en versgemalen peper