Wonen in een paradijs in Drenthe

Nu staat het 145 m2 tellende huis aan de Klooster 52 in Coevorden te koop voor 549.000 euro. De vrijstaande, rietgedekte woonboerderij ligt omgeven door landerijen aan een heel rustige weg. Binnen is het huis verrassend licht. „Dat vonden we meteen heel prettig”, zegt Norbert Voorn. „Meestal zijn boerderijen van rond 1900 vrij donker, maar hier vind je in elke kamer grote ramen.” Hoge ramen ook, waardoor het huis gecombineerd met de mooie donkere vloeren strak en modern aandoet.

Norbert en Ingrid zochten twaalf jaar geleden, wonend in Weesp, eigenlijk een vakantiehuis in het hoge noorden. „Maar toen we dit pand tegenkwamen, was het liefde op het eerste gezicht. We hebben onze banen opgezegd en zijn hier een nieuw leven begonnen.”

Aan de boerderij is flink wat vertimmerd. De hele kap plus de bovenverdieping zijn vernieuwd, net als de badkamers. Er kwamen wat schapen en kippen op het ruime perceel grond en Norbert en Ingrid boden in de schuur een warm thuis aan diverse aanloopkatten.

Alle drie slaapkamers en de twee badkamers bevinden zich op de begane grond. Naast de woning staat een royaal bijgebouw met garage, paardenboxen en twee aparte ruimtes.

Maar ook perfectie, rust en ruimte gaan vervelen. Norbert en Ingrid zoeken na twaalf jaar een nieuwe woonuitdaging.

