Zelf elektriciteit aanleggen, kan dat?

Mijn buurman doet graag alles zelf. Hij is van mening dat hij ook alles kan totdat het tegendeel is bewezen. Gewoon aan de slag gaan en bij twijfel YouTube raadplegen.

Zijn huis is al redelijk oud en dat geldt ook voor de bedrading. Die ging hij zelf wel eventjes opnieuw trekken. Na een halve dag was-ie klaar.

Totdat hij de boel ging testen! Helaas, alle stoppen sloegen door... en bleven dat doen. Gelukkig heeft mijn buurman mij. A je to!

Uitschakelen

Elektriciteit aanleggen is echt niet makkelijk. Er zijn verschillende situaties en andere visies en in landen onderling verschilt het nogal eens.

Maar het allerbelangrijkste als je met elektra aan de slag gaat, is dat je altijd de stroom van de betreffende groep uitschakelt. Of haal de spanning van het volledige netwerk af. Controleer met een spanningzoeker of er inderdaad geen stroom meer op op de bedrading staat. Zo ben je er zeker van dat je veilig aan het werk kunt. Want geloof mij maar: van een schok wordt niemand blij.

Dat gezegd hebbende zal ik de basis uitleggen.

Van de meterkast naar de centraaldoos lopen drie draden. Diezelfde draden lopen van de centraaldoos naar de wandcontactdoos. Een bruine fasedraad, daar staat de spanning op, een blauwe nuldraad waar doorgaans geen spanning op staat en de geelgroene, de aardedraad.

Deze aardedraad zorgt ervoor dat de aardlekschakelaar in de meterkast bij kortsluiting alle spanning uitschakelt. Van de centraaldoos loopt de bruine draad naar de schakelaar en van daaruit gaat er dan een zwarte weer naar de centraaldoos om bijvoorbeeld een lamp aan te sluiten. Nogmaals, dit is de situatie over het algemeen; dit is niet altijd het geval.

Fasedraad

Alleen de bruine fasedraad, de spanningsdraad, is, zoals ze dat noemen, geschakeld. Dit zit op de schakelaar. Als de schakelaar aanstaat, verbindt hij de bruine spanningsdraad met de zwarte en komt er dus spanning op de zwarte draad, waardoor die er samen met de blauwe draad in de centraaldoos voor zorgt dat de lamp aangaat.

Zet je de schakelaar uit, dan staat er geen spanning meer op die zwarte draad, maar nog wel op de bruine, want die staat altijd onder spanning.

Wat had buurman gedaan? Hij had alle wandcontactdozen goed aangesloten, dus dat kon het niet zijn. Hij had ook een schakelaar vervangen en daar ging het mis. Hij had niet alleen de bruine draad op de schakelaar aangesloten, maar ook de blauwe en de geelgroene. Er zat ook nog een zwarte, die had-ie voor het gemak maar weggehaald. Dat zou wel een oude kleur zijn, toch...?

Tja, geen sinecure. Zie jij nog steeds door de bomen het bos niet, of de kleuren door de draden of de dozen door de schakelaars niet, neem dan een kijkje op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt. Dan schep ik letterlijk licht in deze duisternis.