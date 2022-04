Dagrecept: Macaroni met pittige kaas en ansjovis

Zo ook in deze fijne mac & cheese uit het boek Ingeblikt! van Lola Milne. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Smelt voor de saus de boter met de ansjovis in een koekenpan op laag vuur. Voeg de ui en laurier toe en bak ze in 20-25 minuten op laag vuur zacht. Kook intussen de macaroni in een pan gezouten water; giet af en spoel na met koud water en leg apart.

Roer de bloem door het ui-ansjovismengsel en verwarm 2 minuten. Voeg al roerend beetje bij beetje de melk toe; voeg steeds pas weer melk toe als de vorige portie opgenomen is. Maak zo al roerend een vrij dikke saus. Haal van het vuur en laat twee derde van de kaas erin smelten. Haal de laurier eruit.

Meng de rest van de kaas door de broodkruimels. Schep de macaroni in een ovenschaal (ca. 30 x 20 cm), schenk de saus erover en meng. Verdeel het kaas-kruimelmengsel en de plakken tomaat erover. Bak 25 tot 35 minuten, tot alles goudbruin is en flink borrelt. Serveer met wat druppels worcestersaus.

Nodig voor 4 personen:

- 50 g boter

- 7 ansjovisfilets uit blik

(uitgelekt en fijngehakt)

- 1 ui (fijngehakt)

- 3 laurierblaadjes

- 350 g macaroni

- 50 g bloem

- 650 ml volle melk

- 350 g rijpe cheddar of andere pittige kaas

(geraspt)

- 75 g broodkruimels

(van ca. 2 sneetjes brood)

- grote tomaat (in plakjes)

- worcestersaus