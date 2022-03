Demente Haagse ouderen lopen weg met digitale Valentijn

Dus voor het personeel van het tehuis, woonzorgcentrum Rivierenbuurt, heeft het laatste uur geslagen? „Nee, nee,” protesteert bestuurster Greetje de Grooth. „Onze robot is een toevoeging. Hij neemt anderen werk uit handen. En dat is hoogstnoodzakelijk ook.”

Dienbladen

De Haagse Valentijn is nu gespecialiseerd in het amuseren van groepjes huisbewoners in de gemeenschappelijke zitkamer. „Maar een robot zou ook zodanig kunnen worden geprogrammeerd dat hij linnengoed rondbrengt of lege dienbladen ophaalt”, meldt geestelijk vader Jeroen Wildenbeest. „Des te meer tijd heeft het personeel dan voor zijn zorgtaken.”

Foto’s

De werktuigbouwkundige, die tijdens zijn promotie-onderzoek aan de TU Delft doceerde, ontwikkelde met zijn bedrijf Digi Nova software voor zorgrobots, waaronder de Valentijns. Met die software, Pepper Zorgt, kunnen bij de digitale hulpjes taken worden ingeprogrammeerd. Bijvoorbeeld: ’17.30 uur, bijna tijd om te eten’. Maar ook liedjes of foto’s. In de cloud, zodat ze niet kwijtraken. „Sommige functies, zoals snelle bewegingen, draaien lokaal”, zegt hij. „Want via de cloud zijn de commando’s te lang onderweg.”

"Personeel nu meer tijd voor zorg"

Daarom heeft de op wieltjes rondzoevende Valentijn een computerscherm op zijn buik, waarop de bejaarden kunnen drukken om hun favoriete nummers te horen of hun familiekiekjes te zien.”

Brein

Ook kunnen in zijn digitale brein conversatieschema’s worden gezet. „We kunnen hem laten reageren op vragen en opmerkingen die in de bewonersgroepen aan de orde van de dag zijn”, legt dr. Wildenbeest uit. „Het programma is gebaseerd op aannames van waarover gesproken gaat worden.”

Telefoon

Voordeel van het softwareprogramma, dat kan worden bestuurd door Android of Apple, is dat Valentijn op afstand, via telefoon, laptop of computer, kan worden geprogrammeerd. „Maar het meeste staat in de cloud en hoeft niet dagelijks te worden aangepast.”

Mapje

Dat betekent dus dat ook familieleden bij het mapje van hun vader of grootmoeder kunnen. „Die kunnen er thuis nieuwe liedjes of foto’s inzetten. Zo betrekken wij de familie bij de bewoners.”

Proef

Valentijn draait proef in de Rivierenbuurt. „We zijn tot nu toe erg enthousiast”, zegt bestuurster Greetje de Grooth. Ze voorspelt dat vanwege de personeelsschaarste in de toekomst overal in de zorg ’Valentijns’ zullen rondrijden. „Ze geven rust in de organisatie.”