Zo gebruik je een cirkelzaag op een veilige manier

Ook ik kan niet om corona heen. Toen we dit voorjaar massaal thuis zaten, had mijn meissie nog wel wat verzoekjes: een tuinbank en een konkelbankje met bijpassend tafeltje, bijvoorbeeld. Van hout, uiteraard.

Wat gebruik je dan? Juist, de cirkelzaag. Blijkbaar was ik niet de enige, want iedereen sloeg aan het klussen. Er schijnen vier keer meer klusongelukken te zijn gebeurd dan vorig jaar. Bij het gros daarvan was de cirkelzaag de oorzaak.

Daarom een lesje omgaan met de cirkelzaag.

Een handcirkelzaag gebruik je over het algemeen om plaatmateriaal of planken op maat te zagen. De oorsprong van deze zaag gaat terug tot 1777, toen ieder geval het patent werd aangevraagd. Het was destijds een stationaire machine, aangedreven door stoom of een windmolen, later door brandstof of elektrische motor. Het zaagblad, een groot cirkelvormig blad voorzien van tanden, werd gebruikt om boomstammen te schulpen, zagen in de lengterichting van de nerf, tot planken en balken.

Met de komst van de compactere elektromotoren werden omstreeks 1930 de eerste handcirkelzagen ontwikkeld. Minder krachtig maar uitstekend geschikt voor het lichtere werk. Ook toen waren de machines al van de nodige veiligheidsvoorzieningen voorzien.

Net als bij een zaagtafel moest je ervoor zorgen dat de gebruiker niet met zijn handen bij het draaiende zaagblad kon komen. De handcirkelzaagmachine werd daarom al uitgevoerd met de zogenoemde pendelkap. Een beschermkap die wegklapt als je door het hout gaat en weer terugschiet als de machine uit het hout komt. Later werd achter het zaagblad ook nog een spouwmes gemonteerd om ervoor te zorgen dat het hout niet vastklemde en om ervoor te zorgen dat je recht bleef zagen.

Toch gebeuren er nog regelmatig ongelukken met de machine. Dit heeft twee oorzaken. Op het moment dat de machine door het hout gaat, klapt de pendelkap weg maar aan de onderzijde komt het zaagblad bloot te liggen. Vaak wordt de handcirkelzaag op z’n diepst ingesteld. In dat geval kan het blad wel 3 centimeter onder het hout uitkomen en iets raken.

Veel ongelukken gebeuren ook omdat de tafel of de schragen waarop de plank of plaat ligt, wordt doorgezaagd en de boel inzakt waardoor de machine wordt geklemd en uit het materiaal schiet. Als dit met hoge snelheid gebeurt, heeft de pendelkap vaak niet de tijd om terug te klappen en kan het zaagblad in zijn vlucht een hand of been meepakken. Het tweede gevaar zit ’m in het zagen van kleine stukken hout die met de hand worden vastgehouden. Men houdt dan geen rekening met de zaag die onder het materiaal vandaan komt. Zo kun je vingers verliezen of zelfs je been raken.

Ik adviseer om ook de diepte dusdanig in te stellen dat het zaagblad niet meer dan één zaagtand onder het materiaal uitkomt. Zaag nooit vanuit de hand, maar zorg altijd voor een stabiele ondergrond. Wil je meer weten, kijk op MulderMaakt op YouTube.