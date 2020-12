De schaamte gaat niet voorbij

Voor Nazrien Ozir is zich schamen een tweede natuur geworden. Sinds haar jeugd heeft zij last van donkergekleurde oksels en een stank die niet te maskeren valt. „Het ligt zeker niet aan mijn persoonlijke hygiëne. Ik gebruik het liefst niet-geparfumeerde zeep en was mijn kleding ook met wasmiddel zonder parabenen.”

Met haar Surinaams-Hindoestaanse afkomst is Ozir gewend dagelijks drie keer te douchen. En ook al maakt het een belangrijk deel uit van beide culturen, kiest ze er al jaren voor zo min mogelijk gekruid te eten. „Ook uien laat ik achterwege, omdat dat eventueel zou helpen.”

Door de jaren heen heeft Ozir met deze schaamte leren leven, maar vroeger was dat anders. „Toentertijd was het een dagelijkse issue. Ik was bang om naar school te gaan; niemand wilde naast mij zitten, ik had geen vrienden en zat vaak alleen achterin de klas.”

Nee tegen een nummer twee

TrustDeals deed een onderzoek om te achterhalen waar men zich voor schaamt. Daaruit blijkt dat poepschaamte een van de grootste schaamtes is, vooral onder jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Daarvan durft 59 procent van de vrouwen niet op het werk voor een ’nummer twee’ te gaan; bij mannen ligt dat percentage op 44 procent. De verklaring, aldus auteur van De Poepdokter en darmfloratherapeut Nienke Tode-Gottenbos: mannen spreken openlijker over dit soort onderwerpen en lachen de ongemakkelijkheden sneller weg.

Poepschaamte kent meerdere aanleidingen, zo weet de kenner. „Om te beginnen hebben we biologisch gezien een afkeer van poep, een soort natuurlijk walging. Dat moet ook, want het is een manier om afvalstoffen kwijt te raken.” Ook zijn we preutser geworden; we schamen ons weer sneller voor wat ons lichaam doet en moet. „Dan helpt het niet bepaald mee als wc-hokjes zo gebouwd zijn dat je alles kan horen en zelfs ruiken.”

Tegenwoordig hebben meer mensen last van darmklachten dan 30 jaar geleden. „Dat komt omdat men lang niet wist dat er zoiets als darmflora bestond en zich er dus niet mee bezig hield.” Daarnaast zijn we in die 30 jaar anders gaan eten; meer bewerkt voedsel dat niet altijd even goed verteerd kan worden. Zo ontstaat intolerantie of overgevoeligheid. Een goede darmgezondheid is van groot belang; je darmen communiceren met je brein en maken ook neurotransmitters als serotonine en dopamine aan. „Is je darmflora niet optimaal, dan raakt dit proces verstoord en maak je minder geluksstofjes aan. Met een darmflora die in balans is zal je je beter en gelukkiger voelen.”

De taboe is de blokkade

Over poep praten doen mensen niet graag, er rust toch een taboe op. Onbewust vormt dit taboe in veel gevallen de oorzaak van het probleem, want daardoor durven mensen niet op tijd aan de bel te trekken als ze klachten hebben. Maar om van deze schaamte af te komen zal je hem eerst onder ogen moeten komen. „Als je darmklachten hebt, moet je dat goed onderzoeken. Soms is je dieet aanpassen voldoende, maar in de andere, ergere gevallen zal je erover moeten praten en het door iemand moeten laten checken.”

Praten is dus een van de beste medicijnen tegen schaamte. En proberen je minder van de mening van anderen aan te trekken, weet Ozir. Tegenwoordig heeft ze namelijk aan de reactie van anderen lichte maling gekregen. Maar toch: „Ik ben me er nog elke dag bewust van. Ik let op wat ik draag, bijvoorbeeld geen synthetische kleding. Verder ben ik naar de huisarts én dermatoloog geweest en heb ik mijn oksels bij de schoonheidsspecialist laten ontharen. Ik heb okselpads en inmiddels 50 verschillende deodorants uitgeprobeerd, maar niks werkt.”

Toch is ze nog altijd op zoek naar de gouden tip. Want de schaamte blijft.