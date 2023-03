Getest voor Pasen: de lekkerste advocaat!

Hoewel de jongere generatie waarschijnlijk geen advocaat meer drinkt – of eigenlijk eet, met een theelepeltje – is deze nog volop in de supermarkt te koop. Meestal eten we dit drankje met een toefje slagroom erop. Maar waar het precies vandaan komt, blijft een beetje gissen.

Een van de verklaringen is dat advocaat uit Oost-Europa afkomstig is en via de Joodse bevolking in Nederland terechtkwam. Deze werd gemaakt van brandewijn, alcohol gestookt uit wijn. Later werden hiervoor ook andere alcoholische dranken zoals wodka of jenever gebruikt. Het is familie van de Duitse Eierpunsch en de Britse eggnog.

Een andere, minder waarschijnlijke theorie is dat de drank in Zuid-Amerika is opgepikt. Stammen in het Amazonegebied maakten een drank van avocado’s en Nederlandse zeelui zouden die mee naar Nederland hebben genomen. Hoe er vervolgens eieren in terecht zijn gekomen, blijft onduidelijk. Wat wel vaststaat, is dat J.G. Cooymans in 1828 een distilleerderij in Den Bosch startte en de eierdrank advocaat noemde. Vroeger veel rond Pasen gedronken, na de vastentijd.

Door naar de test! ’Twee Kippen’ viel als eerste af. „Een chemische, nare bijsmaak, niet lekker vol, slecht mondgevoel.” Een ander vond de alcohol te sterk aanwezig, hoewel sommigen menen dat er juist een alcoholische kick in moet zitten. Die meerwaarde verdwijnt als je de drank in desserts verwerkt. De top 5 bestaat uit Warninks, Zwarte Kip, Shirley’s (Lidl), Albert Heijn en Korenaer.

1. Op de eerste plaats vinden we Warninks, onder meer te koop bij Albert Heijn en Gall & Gall. „Lekker romig met een vleugje brandewijn.” „Heerlijk zacht.” €6,19 per 500 ml

2. De beroemde Zwarte Kip (onder meer bij Jumbo en Dirk) staat op een mooie tweede plek. „Erg fijn met vanille.” „Mooie balans tussen alcohol en romigheid.” €4,39 per 500 ml

3. Daar hebben we Shirley’s, te koop bij Lidl. „Helemaal goed, doet me aan mijn oma denken.” „Heerlijk zacht, mooie vla-structuur.” €3,69 per 500 ml

4. Een vierde plaats voor Albert Heijn. „Mooie, doffe gele kleur, ziet er wat natuurlijker uit.” „Mooi zacht en romig.” €3,69 per 500 ml

5. Hekkensluiter is Korenaer, onder meer te koop bij Jumbo. „Deze heeft een sterkere alcoholsmaak”, vonden sommigen. €3,69 per 500 ml