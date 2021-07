Joost (22) heeft dankzij zijn auto een leuke Saab-vriendengroep

Eigenaar

Joost Bakker (22), verkoper schaalmodellen vrachtwagens en hijskranen

Auto

Saab 900 Classic

Bouwjaar

1993

Geschatte waarde

7500 euro

Motor

vier in lijn, 1985 cm3, standaard 126 pk, nu 162 pk

Toekomst

„Ik ga er Super Aero-velgen onder zetten en het vermogen gaat naar 252 pk.”

„Mijn broer zit in de Saabs. Op de dag dat ik mijn rijbewijs had opgehaald, stond hij met een Saab voor de deur. Toen we terug waren, vroeg mijn vader of het beter reed dan mijn lesauto. Nou, niet beter, wel een stuk leuker! Toen bleek dat ze die auto voor mij hadden meegenomen. Al mijn opmerkingen tegen mijn broer over het ’oudemannenmerk’ Saab bleken niet te kloppen...

Ik heb een mooi beige leren interieur op de kop getikt, een ander stuur, en ik heb er deze wielen onder gezet. De motor is met veel nieuwe delen gebouwd. Er zat origineel 126 pk in, maar er is nu 162 pk gemeten dankzij een sportluchtfilter en een 3-inch uitlaat met één demper. Volgend jaar ga ik serieus met de tuning aan de slag.

Ik kende niemand in het wereldje en besloot meteen een vijfdeurs-meeting te organiseren. Iedereen had een superdag en dan heb je vrienden gemaakt! Bij de wasstraat waar ik werkte, kwam ik een andere liefhebber tegen. Op een forum kreeg ik een bericht van een Hagenaar: als je in de buurt bent, moet je langskomen. Deze jongens zitten nu allemaal in mijn Saab-vriendengroep.

We rijden een tocht en zetten dan ergens de barbecue neer. Maar ik ben ook met een liefhebber uit Israël naar een evenement in Zweden geweest. Mensen leren kennen, evenementen bezoeken: toch superleuk dankzij je auto?”

Kijk voor filmpje op youtube.com/autovisie