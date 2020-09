Gruwelijke en mislukte executies geliefd

De mislukte onthoofding van de Franse edelman Henri de Talleyrand-Perigord door een ongeoefende beul. Ets van Jan Luyken in ’Gottfrieds historische kronyck’ uit 1698.

Nederland stond aan het eind van de 17e eeuw bekend om zijn prenten met expliciet geweld. Het publiek verlustigde zich aan beelden van plunderingen, massaslachtingen en gruwelijke executies. Niet alleen in ons eigen land, maar in heel Europa waren de gewelddadige boekillustraties van Hollandse prentmakers in trek.