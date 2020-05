Recept van de dag: Spinaziesoep

Onder de voederplank voor de vogels groeien altijd verrassende plantjes. Zo komen er wortels op, en radijzen (best mooie met witte puntjes) en ben ik zo ook aan boekweit in de tuin gekomen, een echte vriendplant, bloeit heel lang. Zal zo wel weer opkomen. Boekweit wacht altijd tot de vorst echt uit het land is. En zo zag ik van de week spinazie!

Goed, het is maar één plant, maar het is zeker spinazie. Die laat ik lekker staan, ik wil graag weten hoe een volgroeide plant spinazie er uitziet.

Het bracht me wel op het lekkerste spinaziesoep-recept dat ik ken. Spinazie van het land is nu geweldig lekker. Heb je het echt van een teler (en dat hoop ik voor je) dan goed wassen en daarna nog een keer spoelen. Spoelwater bij de plantjes in de tuin. Spinazie met aanhangend water slinken in een grote pan. Laat even uitlekken.

Smoor sjalotten in boter, rustig aan, tot ze glazig zijn, dan knoflook erbij. Er mag al zout en peper bij. Spinazie erbij en de bouillon. Breng aan de kook, haal dan direct van het vuur en met de staafmixer pureren tot fluweelzacht. Crème fraîche erdoor, nog wat nootmuskaat (versgeraspt, toch!) zo heet mogelijk opdienen. Vleugje citroen nog. Oh, helemaal af? Strooi er dan nog wat geroosterde gekneusde boekweit over. Perfectie!

Nodig voor 4 personen (als voorgerecht)

• 500 gr jonge spinazie

• 25 gr boter

• 2 bananensjalotten, gesnipperd

• 1 teen knoflook in dunne schijfjes

• 1 l kippenbouillon

• 1 dl crème fraîche

• Nootmuskaat en citroenrasp

• Zout en peper