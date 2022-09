Premium Het beste van De Telegraaf

Mijn klus Rolf maakte solide tuinbank van een ’oude stapel stenen’

Door Hortence Chen Kopieer naar clipboard

Toen het houten tuinbankje van Rolf en Ilse vervangen moest worden, besloot Rolf zo duurzaam mogelijk te werken. Ⓒ Serge Ligtenberg

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete verbouwingen! Vandaag een kijkje in de voortuin van Rolf Daalder (61) in Voorhout die trots op zijn zelfgemaakte tuinbank is.