Kaassaus maken zonder pakjes en zakjes: zo pak je dat aan

Lifestyle

Dagrecept: Baskisch broodje kaas, tomaat en aubergine

Hier in Baskenland (maar ook elders in Spanje) weten ze met slechts een paar ingrediënten je helemaal knock-out te slaan. Een van de heerlijke producten die ik in Bilbao heb geproefd is een gerookte rauwmelkse schapenkaas met de prachtige naam Idiazabal.