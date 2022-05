Zo pas je Feng Shui toe in jouw thuiskantoor (voor een fijne workflow)

Het is bijna onmogelijk om ál deze onderstaande punten uit te voeren in jouw eigen thuiskantoor, maar met een beetje moeite kan je een heel eind komen.

1. Geniet van het uitzicht

Heb je de mogelijkheid om naar buiten te kijken vanaf jouw werkplek? Maak daar dan gebruik van – een mooi uitzicht is een stuk inspirerender dan werken met alleen een witte muur voor je. Daarnaast is daglicht ook nog eens hartstikke belangrijk en een makkelijke manier om jouw plek meer joie de vivre uit te laten stralen.

2. Power positie

Ooit gehoord van de power position? We hebben het hier over het bureau zo neerzetten, dat je uitkijkt op de deur. Deze positie straalt een en al macht uit, en in de leer van Feng Shui wordt deze manier van je thuiskantoor indelen dan ook zeer gewaardeerd.

3. Scherpe hoeken? Weg ermee

Het is maar goed dat ronde vormen de laatste tijd populairder zijn geworden. Scherpe hoeken zijn in een Feng Shui thuiskantoor namelijk helemaal not done. En dat geldt al helemaal voor lompe mensen die de hele tijd tegen die hoeken opbotsen (zoals ondergetekende!).

4. Kamerplanten

Groene planten zorgen niet alleen voor meer zuurstof in de ruimte, maar stralen ook geluk uit. Wist je dat je in een ruimte met kamerplanten een stuk productiever bent? We delen hieronder een lijstje met kamerplanten die het beste in jouw thuiskantoor passen.

5. Hang inspirerende teksten en afbeeldingen aan de muur

Home is where the heart is… Je hoeft je overigens niet vast te klampen aan cliché quotes als je daar niets mee hebt. Word jij blij van foto’s van het strand, de oceaan of het bos, en krijg je daar ontzettend veel inspiratie van? Dan hang je die natuurlijk gewoon aan de muur.

Daarnaast zorgen foto’s van dingen die je wíl bereiken ook voor een positieve uitstraling. Droom jij al jaren van wonen in een hutje op de heide, zorg er dan voor dat je altijd naar een hutje op de heide kunt kijken. Hallo optimistische mindset!

6. Ga voor kleur

Alleen zwart en wit in je thuiskantoor is niet Feng Shui. Een kleurtje aan je thuiskantoor toevoegen is dan ook een must. Voor welke kleur je het beste kunt gaan, lees je in het artikel hieronder.