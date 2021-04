Dagrecept: een makkelijk eenpansgerecht op zijn Zweeds

Vorig jaar was ik voor het eerst in Zweden; de regio Vårmland om precies te zijn. Het was zoals ik het me had voorgesteld: prachtige bossen zover het oog reikt, onderbroken door kristalheldere meren. Verscholen in die bossen lagen een paar natuurhuisjes waar we bij een kampvuur genoten van het typisch Zweedse pyttipanna.