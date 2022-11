Ruiken aan boeken, lezen op de wc: dit zijn onze leesgewoontes

Nederlanders lezen wat af, zo blijkt uit een onderzoek van Time2play onder 800 Nederlanders. 28% van de respondenten leest wekelijks, 27% doet dat zelfs dagelijks. De gemiddelde leestijd per keer is 55 minuten.

De verschillen per provincie zijn groot: de Friezen zitten veruit het langst met hun neus in de boeken: de leesduur is hier gemiddeld 67,7 minuut. In Limburg en Zuid-Holland wordt gemiddeld respectievelijk 63,8 en 55,8 minuten per keer gelezen. Drentenaren spenderen gemiddeld de minste tijd per leessessie; namelijk 33,5 minuut.

Op de wc

Als het gaat om de plek waar we het liefst een boek openslaan, is het bed veruit het populairst. Voor 44% van de respondenten is dit de favoriete leeslocatie. Maar ook de bank (34%) en het openbaar vervoer (10%) zijn geliefd. Een kleiner percentage (7%) gaat het liefst naar buiten om te lezen, terwijl frisse lucht voor 2% van de ondervraagden van minder groot belang lijkt te zijn: zij kiezen het toilet als ideale leesplek.

Stoppen of doorgaan?

Wat te doen als een boek je toch niet aanstaat? 67% van de respondenten zegt weleens aan een boek te beginnen zonder het vervolgens uit te lezen. Bij 20% is dit vaak het geval, en bij 2% zelfs altijd. De overige 11% geeft aan nooit halverwege met een boek te stoppen. Bovendien zegt 14% van alle ondervraagden weleens pagina’s of hoofdstukken over te slaan om er sneller achter te komen hoe het boek verdergaat.

Ruiken

Ondanks dat het aanbod van e-books en luisterboeken steeds groter wordt, lezen we nog altijd het liefst van papier. 72% van de respondenten zegt de voorkeur te geven aan fysieke boeken. Wellicht dat dit iets te maken heeft met de geur: maar liefst 62% van de ondervraagden geeft aan graag aan de binnenkant van een boek te ruiken.