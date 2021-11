Zo zijn onze eetgewoonten de afgelopen tien jaar veranderd

Waar we tien jaar geleden nog niet zoveel variatie in onze weekmenu’s nodig hadden, vinden we het tegenwoordig steeds belangrijker afwisselend te eten. Daarbij kiezen we steeds vaker voor kwalitatief hoogwaardige ingrediënten en het moet ook zeker duurzamer.

Vaker vegetarisch

Ook een dagje zonder vlees staat veel vaker op het menu. Maaltijdboxleverancier HelloFresh deed onderzoek naar onze eetgewoonten. Het bedrijf bestaat tien jaar en keek naar de trends van toen en nu. Daarbij valt vooral de stijgende vraag naar vegetarische maaltijden op.

Naast wat er op ons bord ligt, keek de leverancier ook naar hoe we dat eten. Zo blijkt dat we de momenten rondom het avondeten belangrijk vinden. We besteden meer tijd aan samen met ons huishouden eten en we vinden het steeds belangrijker om samen te zijn.

Goed bereid kost even tijd

Een lekker avondmaal bereiden kost natuurlijk vaak wat tijd, dat vinden we niet erg. Een derde van de ondervraagden besteedt meer tijd aan koken en een derde vindt de aandacht erbij houden tijdens het kokkerellen ook belangrijk. Vorig jaar stonden klanten van het bedrijf gezamenlijk maar liefst 7,4 miljoen uur in de keuken, dit jaar steeg dat naar 9,1 miljoen uur.

Ons eten kwam afgelopen jaar vaker uit Nederland dan de jaren ervoor. Ook kookten we graag Italiaans en is de Aziatische keuken erg populair. Welk deel van Azië wordt dan weer niet benoemd.