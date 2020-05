Tandslijtende zandwortels en geprakte aarbeien

Je kent het wel, de man van een tante die geen echte tante was, maar ook zo bij de familie hoorde dat we hem oom noemden. Hij was van het rauwe eten. Nooit iets koken. Nooit vlees of vis. Broodmager. Wel twee meter lang en dun als een spijker.

Tante was later aan hem gekomen nadat de eerste ’oom’ heel jong was overleden. „Hij doet maar”, lachte ze als hij weer rauwe wortels uit zijn eigen tuin zat te kauwen. Gevolgd door: „Eerst wassen, Raaf, anders slijten je tanden van het zand!” Als kind kwamen we heel graag op de volkstuin van oom Raaf en tante Suiker (ze heetten beslist niet zo, maar zo waren ze gaan heten).

Van tante Suiker kregen we dus witbrood met boter en suiker en van oom Raaf geprakte aardbeien. Hij kwam met handenvol aan, en zei hij tot onze grote verbazing: Die lust ik niet rauw.” Hij maakte ze schoon, om ze vervolgens met suiker en water even aan de kook te brengen. Oh, wat moesten we dan lang wachten. En als het was afgekoeld schepte hij ze uit het vocht op een beschuit. Prakken en weer suiker erop. Als hij dat at, kraakte het net zo erg als wanneer hij een wortel met zand at.

Ad van Zanden, Bennekom

