Sleur in je relatie? Probeer de 2-2-2-regel!

Menig relatietherapeut zweert bij de zogenaamde 2-2-2-regel waarbij je als geliefden heel bewust tijd met elkaar doorbrengt.

Waar staat het dan voor? Het idee is simpel: probeer elke twee weken een ’date night’ in te plannen en ga om de twee maanden samen een weekendje weg. Ook zou het goed zijn voor de relatie om in ieder geval eens in de twee jaar minimaal een weekje op vakantie te gaan. En daarmee bedoelen we dus écht samen, zonder vrienden en familie en als het even kan ook zonder kind(eren).

Wie die 2–2-2-regel precies bedacht heeft, is onduidelijk maar vermoed wordt dat de regel zijn oorsprong vindt op Reddit, een groot Amerikaans forum waar het in 2015 ooit door een forumlid werd gegeven als relatieadvies. De afgelopen weken wordt dit advies weer volop verspreid op sociale media, zoals TikTok.

Kimberly Hershenson, een Amerikaanse psychoanalyticus en huwelijksconsulente, vindt de 2-2-2-regelen zo gek nog niet. „Het is een uitstekende manier om je relatie gezond te houden”, zegt ze tegen Fox News Digital. „Koppels krijgen zo de tijd om écht tijd met elkaar door te brengen, om met elkaar te communiceren en om te ontdekken wat de ander bezighoudt.”

Hershenson benadrukt dat het tijdens wat quality time heus niet altijd nodig is om diepe gesprekken met elkaar te voeren over eventuele problemen die er spelen. „Het is net zo belangrijk om samen plezier te hebben en te ontspannen.”