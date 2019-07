’Ik ontmoet mijn date pas op Schiphol’

Psychomotorisch therapeut Karin Nijhof (kleine foto) is single en ziet haar date pas op Schiphol. Ⓒ ANP /Eigen foto

SCHIPHOL - Datingvakanties zijn in. Singles gaan steeds verder om op reis en tijdens weekendjesweg een partner te vinden of puur vanwege de lol en de seks. Volgens expert Guido van Schagen (Estivant) is het aantal georganiseerde singlereizen in tien jaar verviervoudigd tot zo’n 100.000.