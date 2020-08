Zo maak je je tuin bij-vriendelijk

Het gaat beter met de bij: tijdens de nationale bijentelling, eind juli, noteerden ruim 10.000 mensen zo’n 136.000 bijen. Het jaar ervoor waren beide cijfers de helft minder.

Om die populatie zo te houden of, beter nog, te vergroten, kunnen wij ook een steentje bijdragen. Of beter: een steentje weghalen. De superverstuivers, nodig voor het bestuiven van ons groente en fruit, zijn gebaat bij een tuin die zo min mogelijk is betegeld en die zo royaal mogelijk is begroeid.

Liefst met bloemen en planten die om de beurt bloeien, het hele jaar door. Denk aan krokussen, sneeuwklokjes, goudenregens en rododendron in het voorjaar, Juffertje in het groen, Liguster en Zonneogen in de zomer, herfstaster, klimop, winterheide en kamperfoelie in het najaar en kerstrozen, hazelaars en sneeuwklokjes in de winter.

Ook zijn bijen dol op kruiden als oregano, bieslook, munt, tijm, rozemarijn en kamille, maar ook op de bloemen van sla, wortel, venkel, prei, kool en biet.

Vanwaar dit uitgebreide menu? Bijen hebben nectar en stuifmeel nodig voor onder meer eiwitten, koolhydraten, vetten, mineralen en vitamines om de larven te voeden. Nectar zorgt voor hun energie.

Zijn de planten en bloemen eenmaal gezaaid (met biologische zaden), dan is het zaak alles zo bijvriendelijk mogelijk bij te houden. Dat betekent vooral de afwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Vooral neonicotinoïden zijn dodelijk en worden zelfs verantwoordelijk gehouden voor de grote bijensterfte.

Staat er op het etiket van het bestrijdingsmiddel imidacloprid, thiacloprid of acetamiprid? Ook die stoffen zijn gevaarlijk. Gebruik het niet, of hooguit een van de vele biologische alternatieven.

Overigens kunnen alle planten en bloemen net zo goed in een plantenbak op het balkon, mocht je geen tuin hebben.

Zo kun je met een paar kleine handelingen bijdragen aan het welzijn van de bij. Belangrijk, want volgens de Nederlandse bijenhoudersvereniging zorgen ze voor de bestuiving van ongeveer driekwart van de land- en tuinbouwgewassen en van ongeveer 15% van de wilde planten. Jaarlijks komt de economische waarde van de bijen in Nederland uit op ongeveer 1 miljard euro.

Even de tegels uit de tuin en wat fleurige bloemen en planten erin; anders is het bye bij.