Skaters ontmoeten elkaar in Amsterdam met Friday Night Skate: ’Hieruit zijn zelfs liefdesbaby’s ontstaan’

Bij ’Het Ronde Bankje’ in het Vondelpark bindt een grote groep mannen, vrouwen en kinderen de skates onder. Een paar meter verderop staat een clubje mannen, elk met een oranje hesje aan en een walkietalkie aan de broek geklemd. Ze nemen kort de tactiek van de tocht door en sluiten af met een yell.

Prompt stapt FNS-voorzitter Onno (45) met skates en al op het ronde bankje, vraagt ieders aandacht en legt kort uit wat de deelnemers te wachten staat. Dan nemen de skaters met hesjes hun posities in, gaat de muziek aan en vertrekt de stoet, stipt om 20.30 uur.

„Als je Friday Night Skate Amsterdam in een paar woorden moet samenvatten, zou ik ’vrijheid’ en ’lol’ kiezen”, vertelt Daniela (50). „Ook al skaten we elke vrijdag meer dan 20 kilometer, het voelt totaal niet alsof ik zolang onderweg ben. Ik ben lekker aan het bewegen, ontdek de stad op een bijzondere manier en praat gezellig met iedereen. De tijd vliegt, het is altijd weer een avontuur.”

Liefdesbaby’s

Dat is te begrijpen: ze rijden dwars door de stad, over kades, straten en pleinen die door ’blokkers’ tijdelijk worden afgezet. „Dan waan je je king of the road”, vertelt Onno. „Locals, expats en toeristen van allerlei leeftijden en achtergronden rijden mee, de een in een sportieve outfit, de ander gewoon in een spijkerbroek. Mede-skaters worden langzaam je kennissen, vrienden en soms zelfs partner. Hieruit zijn zelfs liefdesbaby’s ontstaan! Wij ontdekken én verbinden Amsterdam, zeg ik altijd.”

Ook de vaste kern heeft elkaar via skaten leren kennen. Zo wilde Daniela haar skatepassie voortzetten toen ze van Italië naar Nederland verhuisde, kon schaatsliefhebber Henk (65) niet wachten op de winter en was Roy (33) op zoek naar een ’makkelijke’ manier van bewegen. De drie Amsterdammers kwamen bij de organisatie terecht en sloten daar nieuwe, levenslange vriendschappen.

Al 26 jaar lang skaten de vrienden elke vrijdagavond – ook in de winter – twee uur lang door de stad en directe omgeving. Daar komt nog voorwerk bij, want de route moet natuurlijk worden gepland en verkend.

Er zijn ongeveer 120 routes officieel uitgeschreven, maar in de loop der tijd worden sommige trajecten slechter en komen er nieuwe bij. Achter het Centraal Station is bijvoorbeeld een heel nieuw fietspad gemaakt; een soort rode loper naar Oost.

„Zulke paden moeten wij natuurlijk direct uitproberen”, vertelt Roy.

Soms dampt het wegdek zelfs nog na, voegt Joep (37) toe. „Twee jaar geleden was er een stuk van de ring dicht en het gerucht gaat dat er toen wat skaters stiekem het nieuwe asfalt hebben getest... Ze hebben moeten racen om niet door de politie te worden gesnapt! Om een nieuwe weg uit te proberen, moeten we af en toe een beetje ondeugend zijn, maar dat is alleen maar leuk.”

Vrijheid

Op de vraag wat er nou zo fijn aan skaten is, zeggen ze vrijwel allemaal: „De vrijheid!” Met een lekkere vaart door de straten van Amsterdam sjezen: ze kunnen niks leukers bedenken. Uiteraard heeft die ’lekkere vaart’ ook een nadeel: je kunt behoorlijk hard vallen.

Natuurlijk draagt iedereen een helm en knie- en polsbeschermers, maar ook de meest ervaren skaters gaan weleens te enthousiast over klinkers en tramrails. „Zo viel een van ons jaren geleden en brak beide polsen”, vertelt Onno. „En ja, dat is best onhandig, twee polsen in het gips.”

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

De mooiste route om te skaten? Daar zijn de meningen over verdeeld. Roy: „Mijn favoriete pad is momenteel De Zwarte Gouw, die is nog lekker glad. Ik had nooit gedacht dat ik zo enthousiast kon worden van nieuw asfalt, haha!”

Henk geniet van routes langs weilanden, maar volgens hem kan niets tippen aan rijden door de stad of langs de Amstel. „Ik weet de eerste keer dat ik meedeed, nog goed.”

„Sjees, man, dacht ik, nu skate ik gewoon door Amsterdam, op de weg! Stel je voor: een grote groep skaters die met muziek aan langs de terrasjes zoeft, waar iedereen klapt en juicht... Geweldig!”

Al 700 tochten

In 1997 werd de eerste Friday Night Skate Amsterdam gereden. Sindsdien zijn er 700 tochten georganiseerd.

Meerijden is kosteloos en je hoeft je niet vooraf in te schrijven. Je moet minimaal polsbeschermers aan en een helm op.

FNS Amsterdam organiseert ook een Skate & Swim waarbij ze naar een zwemplek in de stad skaten. Onno: „Sommigen plonzen dan met skates en al in het water; hartstikke leuk!”

Ook in steden als Utrecht, Zwolle en Tilburg worden (Friday) Night Skate-tochten georganiseerd.

Op skeelerenenskaten.nl staan mooie routes in Nederland.