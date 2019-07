Recept van de dag: spaghetti met courgettebloemen

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Michiel Postma verraste een jaar of wat geleden met een heerlijk boekje met recepten uit de Tour. Nu heeft hij Col Culinair geschreven. Mocht je bezeten zijn door het koersvirus en meer bepaald door die gekte om op een fiets de steilste bergen op te willen klimmen, dan moet je dit boekje kopen. Én als je gek op eten bent. 30 wielerbergen en hun gerechten en verhalen is de ondertitel. Nu een klein recept, morgen een groter uit dit geweldige boekje. Spaghetti all’Aquilla behoort volgens Postma bij de Gran Sasso in de Apennijnen.