4 x hier moet je op letten bij het uitkiezen van kunst voor in je huis

De grootte van je kunstwerk

Eerst moet je erachter zien te komen hoe groot je wil dat jouw schilderij gaat zijn. Daarvoor is het belangrijk dat je al weet waar je het wil ophangen, zodat je iets gerichter op zoek kunt.

Let er ook op dat je kunstwerk qua grootte een goede verhouding heeft met de meubels eromheen. Hang bijvoorbeeld liever geen klein schilderij boven jouw lange bank.

Kleine schilderijen passen uitstekend boven een nachtkastje of ergens in de badkamer. Kleine schilderijen kun je ook op een plank of in de kast zetten. Een klein formaat is ideaal voor de wat intiemere plekken in huis.

Aan de andere kant zijn kunstwerken van een medium formaat juist weer leuk in de hal of boven een statement piece waar ze mooi in het zicht hangen. Of combineer meerdere kunstwerken en creëer een zogenaamde gallery wall.

Om echte en statement te maken kun je juist een groot schilderij ophangen op een opvallende plek, zoals zoals boven de haard, het bed of de bank.

Voor de allergrootste schilderijen die een hele muur in beslag nemen, werkt een muur bij de trap of hal meestal goed. Het liefst wil je een plek waar het niet te vol met spullen staat. Bovendien geldt: hoe hoger het plafond hoe beter je kunstwerk uit de verf komt.

De vorm

Bij het kiezen van je kunstwerk zul je ook moeten letten op de vorm van het kunstwerk zelf. Zo heb je vierkante kunstwerken die meestal het beste voor kleine schilderijen werken of ronde kunstwerken die je weer goed op plekken kan hangen die lastig zijn om te decoreren.

Daarnaast zijn rechthoekige schilderijen in de breedte een goede keuze voor boven je bed of bank, oftewel boven brede meubels. Rechthoekige kunstwerken in de lengte zijn weer ideaal voor een plek naast de deur of op de gang.

Het materiaal van het kunstwerk

Het materiaal van kunst is belangrijker dan je misschien zou denken. Het materiaal kan namelijk contrast in je interieur creëren of andere accessoires in je kamers accentueren.

Voor een rustige sfeer in huis is een schilderij gebaseerd op waterverf bijvoorbeeld een goede keuze. Foto’s zijn heel veelzijdig en passen bijna overal.

Het onderwerp van je kunstwerk

Als je van landschappen of portretten houdt, heb je geluk, want deze passen in bijna iedere interieurstijl. Stillevens zijn ideaal wanneer je een traditioneel of Japandi interieur hebt. Abstracte schilderijen passen uiteraard binnen een modern huis.

Voor een landelijke of bohemian-stijl wil je weer graag planten of dieren in je schilderijen terugzien, terwijl bij een industriële stijl de keuze eerder op architectuur of steden zal vallen. Gek op de retro-stijl? Ga dan voor vintage posters.