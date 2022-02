Premium Het beste van De Telegraaf

3 x alternatieve gezinsauto’s onder de 10.000 euro

In deze rubriek breken we vaker een lans voor afwijkende keuzes. Dergelijke occasions zijn vaak een stuk voordeliger in aanschaf dan de modellen waar iedereen voor gaat. Ditmaal tippen we drie alternatieven binnen het segment kleine gezinsauto’s.