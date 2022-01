Tips van slaapexperts: wat je kunt doen als je moeite hebt om in slaap te vallen

Blijf je net zo lang in bed liggen totdat je eindelijk in slaap valt? Of kun je beter uit bed gaan en weer televisie kijken? Gezondheidsplatform Mindbodygreen vroeg aan verschillende slaapexperts wat zij doen als het niet lukt om in slaap te vallen.

1. Uit bed gaan

Raak je gefrustreerd omdat je al lang in bed ligt en maar niet in slaap valt? Na een half uur is het dan beter om even uit bed te gaan. Hierdoor verleg je de focus en verminder je de druk op het móéten slapen, wat stress met zich mee brengt. Die stress zorgt er namelijk weer voor dat in slaap vallen nog lastiger wordt.

Ook Nederlands neuropsycholoog en slaapexpert Els van der Helm sluit zich hier bij aan. In een artikel van Metro zegt ze dat het verstandig is om naar een andere ontspannende plek te gaan om een ’saaie’ activiteit te doen. Denk hierbij aan het lezen van een boek bij gedimd licht of het opvouwen van de was. Dingen die je vooral niet moet doen: snacken, je social media checken of felle lampen aandoen.

2. Leg focus op jouw avondroutine

Wist je dat een fijne avondroutine jou helpt om beter in slaap te komen? Merk jij avonden achtereen dat je niet goed in slaap valt, kijk dan eens kritisch naar wat jij doet vóórdat je naar bed gaat. Is dat elke dag hetzelfde? Zijn er nog verbeterpunten?

Een voorbeeld van een goede avondroutine: een half uur voor het slapen gaan, dim je de lichten en ruil je jouw telefoon in voor een boek of tijdschrift. Je eet nog een lichte avondsnack, bijvoorbeeld een bakje kwark met een banaan. Daarna neem je een douche, poets je je tanden in gedimd licht (laat het felle badkamerlicht uit!) en doe je alle lichten uit.

3. Een to do lijst opschrijven

Lukt het slapen bij jou niet omdat je een drukke dag te wachten staat? Dan is het verstandig om voor het slapen een to do lijst op te stellen. Welke taken mag je morgen echt niet vergeten? Schrijf het op. Dit is een snelle manier om van stressvolle gedachtes af te komen.

Altijd doen: stress vermijden

Het klinkt makkelijk, stress vermijden, maar we weten allemaal dat stress soms zomaar op komt zetten. Volgens slaapdeskundige Rebecca Robbins is het daarom noodzakelijk om de stress op je lichaam te minimaliseren. Dat doe je door de volgende dingen toe te passen:

Eet geen zware maaltijd voordat je gaat slapen.

Drink ook geen liters water of thee. Hierdoor is de kans dat je naar het toilet moet groter.

Alcohol zorgt voor een slechte slaapkwaliteit. Vermijd alcohol, helemaal direct voordat je gaat slapen.

Een inkoppertje, maar cafeïne zorgt voor een slechte nachtrust. Het maakt het in slaap vallen een stuk moeilijker. Drink daarom na 15:00 geen koffie of energiedrankjes meer.

Lees of kijk ’s avonds geen nieuws. Slecht nieuws kan stress opleveren, waar je in bed over blijft denken.

Laat je telefoon en tablet uit de slaapkamer. Het blauwe licht zorgt ervoor dat je minder goed in slaap komt.