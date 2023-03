Premium Het beste van De Telegraaf

35 jaar geleden overleden Supercock speelde in 2500 films en ’had seks met 14.000 vrouwen’ Wat was voornaamste wapen porno-acteur John Holmes?

De Amerikaan John Holmes was in de jaren zeventig dé mannelijke pornoster, wereldberoemd vanwege zijn ontzagwekkend lange geslachtsorgaan. Ⓒ FOTO Wikipedia

Porno-acteurs zijn minder beroemd dan hun collega’s in kuisere films. Uitzondering is de Amerikaan John Holmes. Hij was de bekendste porno-acteur van de jaren zeventig en tachtig, hoewel zijn ster in dat laatste decennium al dalend was om op 13 maart 1988, 35 jaar geleden, geheel te doven. Zijn gewoonte om de liefde te bedrijven zonder condoom werd hem fataal.