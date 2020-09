Recept van de dag: Stoofpeer met peper

Van de week is hier in mijn omgeving de perenoogst begonnen. En dat is ongeveer de tijd dat een van mijn collega’s steevast bij me komt omdat hij niet weet wat hij met de geweldige oogst van zijn perenboom aan moet. Dit stoofpeperrecept komt uit het beste Nederlandse kookboek van de vorige eeuw. De avontuurlijke keuken, dus, van Berthe Meijer.

Schil de peren, snij in vieren en haal het klokhuis eruit. Kijk even naar de ingrediënten hieronder. Peertjes stoven met ui, met peper, met knoflook, ze doet het gewoon! Het jachtseizoen is al bezig. Ga een mooi stuk ree halen, maar ook lekker deze peren bij eend en haas (alleen nooit die zielige beesten die in Zuid-Amerika de pampa’s worden afgeknald, alsjeblieft).

Doe alle ingrediënten in een pan en breng aan de kook. Doe de peertjes erbij. Laat aan de kook komen, draai laag en laat zachtjes, zachtjes tegen de kook aan staan. Twee uur. Haal de peertjes uit de pan. Zeef de andere ingrediënten eruit, doe er een verse theelepel groene peperkorrels bij. Kook het vocht in tot het duidelijk dikker is geworden. Voeg de peer weer toe. Verder weet je het wel, zowel koud als warm lekker en eventueel inmaken in weckpot of schone jampotten.

Nodig voor jouw avontuur:

1 kilo stoofpeertjes

1 fles rode wijn (liefst een stevige Bordeaux)

1 kaneelstokje

1 kleine ui, bestoken met kruidnagel

2 eetl rietsuiker

2 eetl rode wijnazijn

1 eetl worcestersaus

1 theel geraspte gember

1 eetl groene peperkorrels

1 teen knoflook

1 theel zout

2 theel mosterdpoeder