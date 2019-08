Dit was in eerste instantie een Opel

Toen Chevrolet in de jaren vijftig de Corvette ontwikkelde, was er slechts een handvol medewerkers die van het project op de hoogte was. Zelfs bij zustermerk Opel wist men van niets, ondanks dat de Duitse autobouwer erbij betrokken was. Hoe dat zat, verklapt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes.

