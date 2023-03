Premium Het beste van De Telegraaf

Ansichtkaart was appje van begin twintigste eeuw Waarom kwam postbode 100 jaar geleden zeven keer per dag aan de deur?

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Nu nog in de kool straks de moedige lichting ’37

Blozende baby’s die in kolen, eieren of waterputten verstopt zitten. Of door ooievaars, vlinders en vliegende vissen naar hun aanstaande ouders worden gebracht. In de ’gouden eeuw van de ansichtkaart’, van 1900 tot 1918, waren postkaarten met zuigelingen erop razend populair.