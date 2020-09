Recept van de dag: zo maak je de Nederlandse variant van köfte

Als je niet naar Griekenland mag dan ga je thuis toch gewoon Grieks. Hoewel het met Griekse en Turkse gerechten altijd helemaal de vraag is welk recept waar vandaan komt. Köfte is Turks, zegt de Turk, köfte is Grieks, zegt de Griek. Küfta is Perzisch, zegt de Pers. En dat lijkt me het meest waarschijnlijk want uit die regio komt veel lekkers. Dit is een Nederlandse variant met varkens en rundvlees.